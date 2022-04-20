Фотохроника войны в Украине - 21 апреля

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В Буче продолжают хоронить жертв, эвакуация жителей и пострадавшая мечеть в Мариуполе, боевые действия в Харьковской области, украинский флаг над Москвой.
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