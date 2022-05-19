Фотохроника войны в Украине - 20 мая

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Как прошел День вышиванки в мире; разрушения в Великой Костромке, Мерефе и Харькове; могила оккупанта; сон танкиста; граффити с кораблем и другие снимки. Фотогалерея DW.
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