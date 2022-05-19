Фотохроника войны в Украине - 20 мая

Война в Украине - 20.05.2022

ХХXL-вышиванка в Кембридже. Далее в фотохронике войны в Украине от 20 мая - разрушения в Великой Костромке и Мерефе, Харьковское метро готовится восстановить работу, могила оккупанта, сон танкиста, граффити с российским кораблем в Запорожье, как прошел День вышиванки в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.