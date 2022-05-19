 Фотохроника войны в Украине - 20 мая | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 20.05.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 20 мая

Как прошел День вышиванки в мире; разрушения в Великой Костромке, Мерефе и Харькове; могила оккупанта; сон танкиста; граффити с кораблем и другие снимки. Фотогалерея DW.

  • Кембридже.

    Война в Украине - 20.05.2022

    ХХXL-вышиванка в Кембридже. Далее в фотохронике войны в Украине от 20 мая - разрушения в Великой Костромке и Мерефе, Харьковское метро готовится восстановить работу, могила оккупанта, сон танкиста, граффити с российским кораблем в Запорожье, как прошел День вышиванки в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Киевская область, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Мальчишка на подбитом российском танке в Киевской области. Уничтоженную технику убрали еще не везде.

  • Великая Костромка, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Житель села Великая Костромка Днепропетровской области играет на пианино около дома, пострадавшего в результате российского обстрела.

  • Великая Костромка, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Жительница села Великая Костромка собирает уцелевшие вещи внутри разрушенного дома.

  • Мерефа, 18 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Разрушенная школа в городе Мерефа Харьковской области.

  • Мерефа, 18 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Школьное здание сверху. 17 мая в Мерефе было повреждено около 30 домов.

  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Котельная в Харькове, в которую 19 мая попал российский снаряд.

  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Как заявили власти города, здание котельной подлежит реконструкции с нуля.

  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Некоторые жители Харькова с самого начала войны живут на станциях метро и до сих пор остаются там, хотя обстрелов стало меньше.

  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Сейчас людей просят постепенно покидать станции. Кому некуда больше идти, власти ищут временное жилье.

  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    В горсовете Харькова сообщили о начале подготовительных работ для восстановления движения поездов.

  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Снимки из Харьковского (и Киевского) метрополитена уже стали частью истории этой все еще продолжающейся войны.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Уничтоженный российский танк около села Малая Рогань под Харьковом.

  • Малая Рогань, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Жители Малой Рогани около места эксгумации тел российских солдат из временных захоронений.

  • Мала Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    "Тут похоронен российский оккупант…" - сведения о погибшем солдате около временного захоронения в Малой Рогани.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Воронки от взрывов на поле около Малой Рогани.

  • Донецкая область, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Украинский танк в лесу на линии обороны где-то в Донецкой области.

  • Донецкая область, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Танкист Александр отдыхает в спальном мешке на замаскированной позиции ВСУ.

  • Закарпатье, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Служащие Национальной гвардии Украины в Закарпатье отрабатывают действия по эвакуации раненых товарищей.

  • Закарпатье, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Участники тренинга и инструктор во время практических занятий в Закарпатье.

  • Запорожье, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Почти готовое граффити по мотивам почтовой марки с российским военным кораблем в Запорожье.

  • Брюссель, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Завершим фотохронику кадрами, сделанными по случаю Дня вышиванки, в котором 19 мая приняла участие, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

  • Киев, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Футболка с традиционным узором и значок в виде флага Украины на акции в День вышиванки в Киеве.

  • Краков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Участники акции в День вышиванки в польском Кракове.

  • Кембридж, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Организаторы празднования в Кембридже - те самые, которые держат огромную вышиванку на первом кадре этой фотохроники.

  • Киев, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Владимир Зеленский выбрал вышиванку цвета хаки с узорами в тонах военного времени.

    Автор: Николай Пермяков


  • Кембридже.

    Война в Украине - 20.05.2022

    ХХXL-вышиванка в Кембридже. Далее в фотохронике войны в Украине от 20 мая - разрушения в Великой Костромке и Мерефе, Харьковское метро готовится восстановить работу, могила оккупанта, сон танкиста, граффити с российским кораблем в Запорожье, как прошел День вышиванки в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Киевская область, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Мальчишка на подбитом российском танке в Киевской области. Уничтоженную технику убрали еще не везде.

  • Великая Костромка, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Житель села Великая Костромка Днепропетровской области играет на пианино около дома, пострадавшего в результате российского обстрела.

  • Великая Костромка, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Жительница села Великая Костромка собирает уцелевшие вещи внутри разрушенного дома.

  • Мерефа, 18 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Разрушенная школа в городе Мерефа Харьковской области.

  • Мерефа, 18 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Школьное здание сверху. 17 мая в Мерефе было повреждено около 30 домов.

  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Котельная в Харькове, в которую 19 мая попал российский снаряд.

  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Как заявили власти города, здание котельной подлежит реконструкции с нуля.

  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Некоторые жители Харькова с самого начала войны живут на станциях метро и до сих пор остаются там, хотя обстрелов стало меньше.

  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Сейчас людей просят постепенно покидать станции. Кому некуда больше идти, власти ищут временное жилье.

  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    В горсовете Харькова сообщили о начале подготовительных работ для восстановления движения поездов.

  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Снимки из Харьковского (и Киевского) метрополитена уже стали частью истории этой все еще продолжающейся войны.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Уничтоженный российский танк около села Малая Рогань под Харьковом.

  • Малая Рогань, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Жители Малой Рогани около места эксгумации тел российских солдат из временных захоронений.

  • Мала Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    "Тут похоронен российский оккупант…" - сведения о погибшем солдате около временного захоронения в Малой Рогани.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Воронки от взрывов на поле около Малой Рогани.

  • Донецкая область, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Украинский танк в лесу на линии обороны где-то в Донецкой области.

  • Донецкая область, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Танкист Александр отдыхает в спальном мешке на замаскированной позиции ВСУ.

  • Закарпатье, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Служащие Национальной гвардии Украины в Закарпатье отрабатывают действия по эвакуации раненых товарищей.

  • Закарпатье, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Участники тренинга и инструктор во время практических занятий в Закарпатье.

  • Запорожье, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Почти готовое граффити по мотивам почтовой марки с российским военным кораблем в Запорожье.

  • Брюссель, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Завершим фотохронику кадрами, сделанными по случаю Дня вышиванки, в котором 19 мая приняла участие, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

  • Киев, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Футболка с традиционным узором и значок в виде флага Украины на акции в День вышиванки в Киеве.

  • Краков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Участники акции в День вышиванки в польском Кракове.

  • Кембридж, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Организаторы празднования в Кембридже - те самые, которые держат огромную вышиванку на первом кадре этой фотохроники.

  • Киев, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Владимир Зеленский выбрал вышиванку цвета хаки с узорами в тонах военного времени.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война в Украине: хроника событий 
• Война России против Украины 

Контекст

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