 Фотохроника войны в Украине - 17 мая | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 17.05.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 17 мая

Эвакуация раненых с "Азовстали", снимки из Харьковской области и военного госпиталя в Запорожье, похороны, посевная и другие снимки. Фотогалерея DW.

  • Николаев, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Молодые люди идут мимо стены со следами от шрапнели в Николаеве. Далее в фотохронике войны в Украине от 17 мая - эвакуация раненых с "Азовстали", снимки из Харьковской области и военного госпиталя в Запорожье, похороны, посевная и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Новоазовск, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Тяжелораненые украинские военные, вывезенные с "Азовстали" в Новоазовск.

  • Новоазовск, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    По данным властей Украины, в Новоазовск было доставлено более пятидесяти военнослужащих.

  • Харьков, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Защитники Харькова - на улице в Харькове.

  • Бисквитное, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Бисквитное - одно из освобожденных сел в Харьковской области.

  • Элитное, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Воронка посреди поля около поселка Элитное в Харьковской области.

  • Малая Рогань, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Одуванчик в окопе около Малой Рогани. Село было освобождено 25 марта.

  • Малая Рогань, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Эксгумация тела убитого жителя в селе Малая Рогань в Харьковской области, 16 мая.

  • Ольховка, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Тело убитого российского солдата около села Ольховка в Харьковской области.

  • Носилки у стены в военном госпитале в Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Фотограф Рик Маве побывал в военном госпитале в Запорожье. Публикуем несколько снимков из этой серии.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Раненого солдата на носилках поднимают в приемное отделение госпиталя.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Врачи в Запорожье оперируют солдата, раненого шрапнелью.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Украинский военнослужащий, получивший ранения в ноги.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Солдаты в ортопедическом отделении запорожского госпиталя.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Костыли около стены в той же самой палате ортопедического отделения.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Военный священник в палате произносит молитву.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Последний кадр из Запорожья. Военная форма и другая одежда сушатся на балконе госпиталя.

  • Александрия, 15 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Около города Александрия - одна из машин конвоя на фронт в восточных регионах Украины.

  • Затока, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Последствия ракетного обстрела объектов туристической инфраструктуры около поселка Затока Одесской области.

  • Покровск, 15 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Эвакуация пожилых людей из города Покровск Донецкой области.

  • Заря Труда, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Похороны украинского военнослужащего Владимира Лосева в селе Заря Труда Одесской области.

  • Заря Труда, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    38-летний Владимир Лосев погиб 7 мая на востоке Украины.

  • Рогозив, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Посевные работы в одном из фермерских хозяйств Киевской области.

  • Гауда,16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах.

  • Гауда, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    В центре для беженцев в Гауде размещены преимущественно женщины с маленькими детьми.

  • Лондон, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Завершим в Лондоне, где на Неделе моды были показаны работы украинского дизайнера Лилии Литковской и фотографии войны.

    Автор: Николай Пермяков


  • Николаев, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Молодые люди идут мимо стены со следами от шрапнели в Николаеве. Далее в фотохронике войны в Украине от 17 мая - эвакуация раненых с "Азовстали", снимки из Харьковской области и военного госпиталя в Запорожье, похороны, посевная и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Новоазовск, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Тяжелораненые украинские военные, вывезенные с "Азовстали" в Новоазовск.

  • Новоазовск, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    По данным властей Украины, в Новоазовск было доставлено более пятидесяти военнослужащих.

  • Харьков, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Защитники Харькова - на улице в Харькове.

  • Бисквитное, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Бисквитное - одно из освобожденных сел в Харьковской области.

  • Элитное, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Воронка посреди поля около поселка Элитное в Харьковской области.

  • Малая Рогань, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Одуванчик в окопе около Малой Рогани. Село было освобождено 25 марта.

  • Малая Рогань, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Эксгумация тела убитого жителя в селе Малая Рогань в Харьковской области, 16 мая.

  • Ольховка, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Тело убитого российского солдата около села Ольховка в Харьковской области.

  • Носилки у стены в военном госпитале в Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Фотограф Рик Маве побывал в военном госпитале в Запорожье. Публикуем несколько снимков из этой серии.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Раненого солдата на носилках поднимают в приемное отделение госпиталя.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Врачи в Запорожье оперируют солдата, раненого шрапнелью.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Украинский военнослужащий, получивший ранения в ноги.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Солдаты в ортопедическом отделении запорожского госпиталя.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Костыли около стены в той же самой палате ортопедического отделения.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Военный священник в палате произносит молитву.

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Последний кадр из Запорожья. Военная форма и другая одежда сушатся на балконе госпиталя.

  • Александрия, 15 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Около города Александрия - одна из машин конвоя на фронт в восточных регионах Украины.

  • Затока, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Последствия ракетного обстрела объектов туристической инфраструктуры около поселка Затока Одесской области.

  • Покровск, 15 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Эвакуация пожилых людей из города Покровск Донецкой области.

  • Заря Труда, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Похороны украинского военнослужащего Владимира Лосева в селе Заря Труда Одесской области.

  • Заря Труда, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    38-летний Владимир Лосев погиб 7 мая на востоке Украины.

  • Рогозив, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Посевные работы в одном из фермерских хозяйств Киевской области.

  • Гауда,16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах.

  • Гауда, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    В центре для беженцев в Гауде размещены преимущественно женщины с маленькими детьми.

  • Лондон, 16 мая

    Война в Украине - 17.05.2022

    Завершим в Лондоне, где на Неделе моды были показаны работы украинского дизайнера Лилии Литковской и фотографии войны.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война в Украине: хроника событий
• Война России против Украины

Контекст

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