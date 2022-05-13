Фотохроника войны в Украине - 17 мая

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Эвакуация раненых с "Азовстали", снимки из Харьковской области и военного госпиталя в Запорожье, похороны, посевная и другие снимки. Фотогалерея DW.
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