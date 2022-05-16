82-й день войны России против Украины: главные события

На 82-й день полномасштабной войны России против Украины - в понедельник, 16 мая - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Однако, по заявлениям украинской стороны, их действия не увенчались успехом. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить из независимых источников.

Министры иностранных дел стран Евросоюза решили выделить дополнительные 500 млн евро на военную помощь Украине, сообщил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после встречи глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе. Тем самым общая сумма средств ЕС, выделенных для этой цели, после утверждения достигнет 2 млрд евро.

Генштаб ВСУ: Усилия РФ сосредоточены на донецком направлении

Российские войска продолжают попытки наступления, основные усилия предпринимаются на донецком направлении, говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины. По его сведениям, на слобожанском направлении РФ усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны. На харьковском направлении теснимые украинской стороной российские силы пытаются удержать позиции. Авиация РФ сосредоточена на поражении объектов на востоке Украины и промышленных объектов в глубине ее территории, указал Генштаб ВСУ.

Минобороны РФ: Раненых военных с "Азовстали" вывезут в "ДНР"

Минобороны России заявило о достигнутой договоренности касательно вывоза раненых украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. По данным российского ведомства, объявлен режим тишины. Раненых украинцев отправят в Новоазовск на территории самопровозглашенной "ДНР", добавили в Минобороны, не указав количество вывозимых.

Украинская сторона никак не комментировала эти утверждения. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеэфире сообщила, что любая информация (о переговорах по заблокированному войсками РФ предприятию. - Ред.) "не просто чувствительная, она реально может навредить".

Украинские правоохранители установили личности 45 россиян, которых считают причастными к военным преступлениям в Украине, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Однако поиск свидетелей, необходимый для привлечения россиян к ответственности, усложнен из-за отсутствия доступа к ряду территорий, добавила она.

Генпрокурор: Расследуем ракетный удар по Одесской области

Оперативное командование "Юг" сообщило о ракетном ударе российских сил по объекту туристической инфраструктуры в Одесской области. По данным офиса генерального прокурора Украины, в результате атаки были ранены четыре человека, в том числе ребенок, а более 15 частных домов получили повреждения. Начато досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны

Госпогранслужба Украины сообщила о попытке российской разведывательной группы проникнуть на территорию Сумской области. Войска РФ для прикрытия открыли огонь, однако украинские пограничники заставили россиян отступить за линию государственной границы.

Швеция подаст заявку о присоединении к НАТО

Швеция подаст заявку на включение в Североатлантический альянс, объявила премьер-министр Магдалена Андерссон. Глава правительства назвала это решение "историческим изменением в политике безопасности" королевства. По словам Андерссон, вторжение России в Украину подчеркнуло уязвимость Швеции и Финляндии несмотря на их тесное сотрудничество с НАТО. Финляндия объявила о готовности присоединиться к альянсу накануне.

McDonald's и Renault продают свои бизнесы в РФ

Завод Renault в Москве

Российские активы французского автомобильного концерна Renault переходят в государственную собственность. В результате сделок 100 процентами акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы, а доля Renault в "АвтоВАЗе" в 67,69 процента перейдет в собственность ФГУП "НАМИ", сообщила пресс-служба Минпромторга РФ . Renault получит опцион на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе", который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России, отмечает Минпромторг.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на столичном заводе Renault возобновят производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич".

Сеть ресторанов McDonald's приняла решение уйти из России и продать свой бизнес в стране. Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускорившаяся непредсказуемость условий деятельности привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям компании, говорится в заявлении McDonald's.

ЦБ РФ увеличил лимит на переводы за границу

Банк России увеличил ежемесячный лимит на переводы за рубеж с 10 до 50 тысяч долларов США. Средства можно отправлять на свой счет или другим физическим лицам, В начале марта Центробанк РФ устанавливал новые ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж, объяснив это "повышенной волатильностью" рынка.

Новая Зеландия ввела санкции по Беларуси

Новая Зеландия ввела санкции в отношении Беларуси. Меры затрагивают 27 представителей властей Беларуси, включая правителя Александра Лукашенко а также оборонные предприятия, которые поддерживают войну России против Украины.Беларусь "допускает незаконное и неприемлемое посягательство на суверенитет Украины", заявила глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута.

Арест активов Михаила Фридмана

Кроме того, генпрокурор сообщила об аресте активов российского предпринимателя Михаила Фридмана в "Альфа-банке" общей стоимостью более чем в 12,4 млрд гривен (400 млн евро). По словам Венедиктовой, речь идет о ценных бумагах кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом.

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