 Фотохроника войны в Украине - 19 мая | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 19.05.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 19 мая

После двух недель на передовой, эксгумации в Малой Рогани, вице-президент США и кадет-выпускник из Украины, кто делает пряники для Октоберфеста и другие снимки. Фотогалерея DW.

  • Харьков, 17 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Разрушенное здание в Харькове. Далее в фотохронике войны в Украине от 19 мая - после двух недель на передовой; эксгумации российских солдат в Малой Рогани; пленные украинцы собирают тела погибших товарищей; вице-президент США и кадет-выпускник из Украины; кто делает пряники для Октоберфеста и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Соледар, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Разрушенный дом в городе Соледар Донецкой области.

  • Бахмут, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Спасатели выносят погибшего из дома в городе Бахмут Донецкой области.

  • Бахмут, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Дети на дороге около Бахмута в Донецкой области.

  • Барвенково, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Украинский солдат Аарон в городе Барвенково Харьковской области. Две недели провел на передовой.

  • Барвенково, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Скоро Аарону предстоят лечение и отдых. Есть проблемы со спиной...

  • Барвенково, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Перед отправкой на лечение Аарон показывает новому сослуживцу разрушения в городе и делится опытом.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Разрушенный танк около села Малая Рогань в Харьковской области.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Литовский эксперт участвует в эксгумации тел российских солдат на бывшей боевой позиции около Малой Рогани.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Пластиковые пакеты с телами российских солдат после эксгумации около Малой Рогани.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Рука одного из российских военнослужащих, погибших около Малой Рогани.

  • Киев, 19 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Обвиняемый в убийстве мирного жителя в Украине россиянин Вадим Шишимарин и вдова погибшего Екатерина Шелипова на первом таком судебном процессе в Киеве.

  • Варваровка, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Агентство ТАСС опубликовало фотографии из Луганской области. Пленные украинские военные под охраной собирают тела погибших товарищей из ВСУ...

  • Луганская область, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Погибший украинский солдат на территории под контролем "ЛНР". После проведения экспертизы собранные тела передадут родственникам или похоронят в отдельных могилах.

  • Мариуполь, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    "Зона для посадки пассажиров". Этот и три следующих снимка сделаны в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

  • Мариуполь, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Так 18 мая выглядела с воздуха территория завода "Азовсталь".

  • Мариуполь, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Российские военнослужащие около клетки с выжившим медведем в зоопарке Мариуполя.

  • Мариуполь, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Памятник той самой бабушке с флагом, которую пытались сделать символом российской пропаганды, в Мариуполе.

  • Киев, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Церемония поднятия флага в посольстве. Американские дипломаты вернулись в Киев.

  • Нью-Лондон, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Вице-президент США Камала Харрис и кадет Антон Кононученко из Украины - выпускник Академии береговой охраны США.

  • Нью-Лондон, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Антон Кононученко и товарищи по академии во время торжественной церемонии в Нью-Лондоне.

  • Оттава, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Принц Чарльз и герцогиня Камилла оказывают поддержку Украине и украинцам не только дома в Великобритании…

  • Оттава, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Предыдущая и эта фотография сделаны в украинской церкви в Оттаве, которую члены королевской семьи посетили во время визита в Канаду.

  • Мюнхен, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Интеграция беженцев по-баварски. Наталья из Одессы нашла работу на предприятии по изготовлению имбирных пряников в Мюнхене…

  • Мюнхен, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Такие пряники с разными надписями - традиционный ярмарочный сувенир в Германии. Эти предназначены для Октоберфеста.

  • Берлин, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер продолжает хранить верность своему другу Владимиру Путину. В Германии готовятся лишить этого российского лоббиста привилегий для бывших канцлеров, а также требуют убрать портрет из галереи в Федеральной канцелярии.

    Автор: Николай Пермяков


  • Харьков, 17 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Разрушенное здание в Харькове. Далее в фотохронике войны в Украине от 19 мая - после двух недель на передовой; эксгумации российских солдат в Малой Рогани; пленные украинцы собирают тела погибших товарищей; вице-президент США и кадет-выпускник из Украины; кто делает пряники для Октоберфеста и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Соледар, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Разрушенный дом в городе Соледар Донецкой области.

  • Бахмут, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Спасатели выносят погибшего из дома в городе Бахмут Донецкой области.

  • Бахмут, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Дети на дороге около Бахмута в Донецкой области.

  • Барвенково, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Украинский солдат Аарон в городе Барвенково Харьковской области. Две недели провел на передовой.

  • Барвенково, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Скоро Аарону предстоят лечение и отдых. Есть проблемы со спиной...

  • Барвенково, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Перед отправкой на лечение Аарон показывает новому сослуживцу разрушения в городе и делится опытом.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Разрушенный танк около села Малая Рогань в Харьковской области.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Литовский эксперт участвует в эксгумации тел российских солдат на бывшей боевой позиции около Малой Рогани.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Пластиковые пакеты с телами российских солдат после эксгумации около Малой Рогани.

  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Рука одного из российских военнослужащих, погибших около Малой Рогани.

  • Киев, 19 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Обвиняемый в убийстве мирного жителя в Украине россиянин Вадим Шишимарин и вдова погибшего Екатерина Шелипова на первом таком судебном процессе в Киеве.

  • Варваровка, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Агентство ТАСС опубликовало фотографии из Луганской области. Пленные украинские военные под охраной собирают тела погибших товарищей из ВСУ...

  • Луганская область, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Погибший украинский солдат на территории под контролем "ЛНР". После проведения экспертизы собранные тела передадут родственникам или похоронят в отдельных могилах.

  • Мариуполь, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    "Зона для посадки пассажиров". Этот и три следующих снимка сделаны в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

  • Мариуполь, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Так 18 мая выглядела с воздуха территория завода "Азовсталь".

  • Мариуполь, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Российские военнослужащие около клетки с выжившим медведем в зоопарке Мариуполя.

  • Мариуполь, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Памятник той самой бабушке с флагом, которую пытались сделать символом российской пропаганды, в Мариуполе.

  • Киев, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Церемония поднятия флага в посольстве. Американские дипломаты вернулись в Киев.

  • Нью-Лондон, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Вице-президент США Камала Харрис и кадет Антон Кононученко из Украины - выпускник Академии береговой охраны США.

  • Нью-Лондон, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Антон Кононученко и товарищи по академии во время торжественной церемонии в Нью-Лондоне.

  • Оттава, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Принц Чарльз и герцогиня Камилла оказывают поддержку Украине и украинцам не только дома в Великобритании…

  • Оттава, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Предыдущая и эта фотография сделаны в украинской церкви в Оттаве, которую члены королевской семьи посетили во время визита в Канаду.

  • Мюнхен, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Интеграция беженцев по-баварски. Наталья из Одессы нашла работу на предприятии по изготовлению имбирных пряников в Мюнхене…

  • Мюнхен, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Такие пряники с разными надписями - традиционный ярмарочный сувенир в Германии. Эти предназначены для Октоберфеста.

  • Берлин, 18 мая

    Война в Украине - 19.05.2022

    Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер продолжает хранить верность своему другу Владимиру Путину. В Германии готовятся лишить этого российского лоббиста привилегий для бывших канцлеров, а также требуют убрать портрет из галереи в Федеральной канцелярии.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война в Украине: хроника событий 
• Война России против Украины

Контекст

Фотохроника войны в Украине - 18 мая

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