Фотохроника войны в Украине - 19 мая

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После двух недель на передовой, эксгумации в Малой Рогани, вице-президент США и кадет-выпускник из Украины, кто делает пряники для Октоберфеста и другие снимки. Фотогалерея DW.
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Военные курсы под Киевом, взрыв в Соледаре, эвакуация защитников "Азовстали", фронтовые будни на Донбассе, Зеленский на Каннском фестивале и другие снимки. Фотогалерея DW.
Эвакуация раненых с "Азовстали", снимки из Харьковской области и военного госпиталя в Запорожье, похороны, посевная и другие снимки. Фотогалерея DW.
Освобожденные села Харьковской области, разрушенная техника на реке Северский Донец, вагоны-рефрижераторы для российских солдат и другие снимки. Фотогалерея DW.
На заблокированном заводе "Азовсталь" в Мариуполе, по всей видимости, остаются еще около тысячи защитников. США возобновили работу своего посольства в Киеве.
Правительственная коалиция договорилась о мерах в отношении экс-канцлера Германии Шрёдера, отказывающегося оставить должности в госконцернах РФ, несмотря на войну в Украине.
Российского военного обвиняют в убийстве 62-летнего жителя Сумской области. Это первый судебный процесс в Украине в отношении военнослужащего РФ. Ему грозит пожизненный срок.
Подавляющее большинство украинских беженцев имеют высокую квалификацию, а в Германии не хватает специалистов в ряде сфер, заявил кельнский институт IW.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в бундестаге в защиту поставок Украине тяжелых вооружений. Военная помощь - это не экалация конфликта, а вклад в скорейшее прекращение насилия, подчеркнул он.
Прежде чем возглавить диппредставительство США в Киеве, Бриджит Бринк была послом в Словакии, а также работала в Госдепартаменте.