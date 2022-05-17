Фотохроника войны в Украине - 18 мая

Война в Украине - 18.05.2022

Студенты-медики и водители на военных курсах под Киевом. Далее в фотохронике войны в Украине от 18 мая - взрыв в Соледаре, эвакуация защитников "Азовстали", весна во время войны в селе Подгайное, фронтовые будни на Донбассе, разминирование в Бородянке, Зеленский на Каннском фестивале и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.