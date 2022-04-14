Фотохроника войны в Украине - 15 апреля

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Эксгумации, похороны, свежие могилы. Костер на балконе в Мариуполе. Дети в палате интенсивной терапии в Днепре. В Одессе снимают "Москву". Оркестр репетирует парад.
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