Фотохроника войны в Украине - 14 апреля

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Вся Украина - место преступления; хлеб на носилках для гроба; имена жертв российской оккупации на стенах в школьном подвале; чтоб вера в правду ширилась и крепла…
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