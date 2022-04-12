 Фотохроника войны в Украине - 14 апреля | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 14.04.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 14 апреля

Вся Украина - место преступления; хлеб на носилках для гроба; имена жертв российской оккупации на стенах в школьном подвале; чтоб вера в правду ширилась и крепла…

  • Чернигов,13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    12-летний Даник Рак из Чернигова держит на руках кошку посреди своего разрушенного дома. В результате обстрела мама мальчика Людмила Коваль была ранена. Пришлось ампутировать ногу. Также в фотохронике войны в Украине от 14 апреля - снимки из Бучи, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Ватикана и Венеции. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Севастополь, 7 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    На флагмане ЧФ РФ "Москва" 13 апреля вспыхнул пожар. По версии российской стороны - в результате детонации боезапаса. Власти Украины заявили, что крейсер был поражен ракетами "Нептун". Этот спутниковый снимок стоянки в Севастополе сделан несколько дней назад. В начале войны крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный. Именно с ним связана ответная фраза "Русский военный корабль, иди *****!".

  • Буча, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Следователи Международного уголовного суда (МУС), расследующие возможные военные преступления в ходе войны, 13 апреля ознакомились с ситуацией на местах. Во время визита в Бучу главный прокурор МУС Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления".

  • Буча, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    70-летняя Надежда Трубчанинова вместе с сыном Олегом в комнате своего другого сына - Вадима, убитого в Буче российскими солдатами.

  • Буча, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Хлеб на носилках для гроба во время похорон 55-летнего Андрея Вербового, служившего в территориальной обороне и убитого военнослужащими РФ в Буче.

  • Буча, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Дети в Буче показывают гильзы от патронов, 13 апреля. Уже через несколько дней после освобождения этого города под Киевом в начале месяца Украинская служба по чрезвычайным ситуациям приступила здесь к разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

  • Анджей Дуда в Бородянке, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии - Анджей Дуда (на фото), Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис 13 апреля посетили недавно освобожденные Бучу, Бородянку и Дмитровку в Киевской области. Затем встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Президент Украины отметил лидерство четырех стран во всесторонней поддержке Украины в противостоянии вооруженной агрессии России.

  • Чернигов

    Война в Украине - 14.04.2022

    Жительница Чернигова посреди улицы в сильно пострадавшем от обстрелов районе города. По данным местных властей, в Чернигове погибли более 700 жителей. Еще около сорока человек считаются пропавшими без вести.

  • Ягодное, 12 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    "31 марта. Наши пришли". Подвал в школе поселка Ягодное в Черниговской области уже стал одним из символов страданий мирных жителей во время войны в Украине. Российские военные 25 дней держали здесь людей. По некоторым данным - около 130 человек, по другим - более 300. Имена тех, кто умер здесь в невыносимых условиях или был убит, выжившие записывали на этой стене.

  • Харьков, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Харьков продолжает подвергаться обстрелам. Кухня в одном из пострадавших многоэтажных домов. По данным местных властей, за сутки 13 апреля в городе погибли четыре человека, десять человек получили ранения.

  • Харьков, 13 марта

    Война в Украине - 14.04.2022

    В Харькове после обстрела. Сил для взятия этого города российским войскам не хватит, но они будут обстреливать его, чтобы запугать мирных жителей. Об этом предупредил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе на YouTube с российским правозащитником Марком Фейгиным.

  • Донецкая область, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Украинские военные осматривают поврежденный российский танк Т-72 в Донецкой области. По данным Генштаба Украины на 13 апреля, с начала боевых действий в Украине уничтожены около 740 российских танков, а также 158 военных самолетов РФ.

  • Мариуполь, 12 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Пророссийские сепаратисты в Мариуполе загружают боеприпасы в БМП.

  • Мариуполь, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Женщина перед разрушенным домом в Мариуполе.

  • Мариуполь, 12 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Свежие могилы погибших жителей Мариуполя в парке около домов.

  • Запорожье, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Сыновья прощаются с отцом через окно около центра для беженцев, организованного добровольными помощниками в городе Запорожье.

  • Львов, 11 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Беженцы из разных регионов Украины во Львове записывают от руки свои истории. Дмитрий Шостак из Кривого Рога: "Начали бомбить ракетами, разбомбили дом, жить негде. Ощущение: полное одиночество. Ехал поездом до Львова в забитом людьми вагоне… Пусть Феникс сказочный из пепла мог возродиться, он еще не стар. Чтоб вера в правду ширилась и крепла, как искра, возрожденная в пожар".

  • Ватикан, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Папа римский Франциск держит в руках детские рисунки во время генеральной аудиенции в Ватикане в среду, 13 апреля.

  • Милан, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Каждый день в разных городах и странах мира продолжают проходить акции в поддержку Украины, против войны, против убийств мирных жителей… Эта фотография сделана в Милане, где почтили память людей, погибших на вокзале в Краматорске.

  • Венеция, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Еще одна фотография из Италии, где в Венеции показали такую инсталляцию с фотографией ребенка-беженца. По данным ЮНИСЕФ на конец марта, 60 процентов украинских детей были вынуждены покинуть свои дома после начала войны. Два миллиона нашли убежище в других странах. Еще 2,5 миллиона стали внутренними переселенцами.

    Автор: Николай Пермяков


  • Чернигов,13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    12-летний Даник Рак из Чернигова держит на руках кошку посреди своего разрушенного дома. В результате обстрела мама мальчика Людмила Коваль была ранена. Пришлось ампутировать ногу. Также в фотохронике войны в Украине от 14 апреля - снимки из Бучи, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Ватикана и Венеции. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Севастополь, 7 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    На флагмане ЧФ РФ "Москва" 13 апреля вспыхнул пожар. По версии российской стороны - в результате детонации боезапаса. Власти Украины заявили, что крейсер был поражен ракетами "Нептун". Этот спутниковый снимок стоянки в Севастополе сделан несколько дней назад. В начале войны крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный. Именно с ним связана ответная фраза "Русский военный корабль, иди *****!".

  • Буча, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Следователи Международного уголовного суда (МУС), расследующие возможные военные преступления в ходе войны, 13 апреля ознакомились с ситуацией на местах. Во время визита в Бучу главный прокурор МУС Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления".

  • Буча, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    70-летняя Надежда Трубчанинова вместе с сыном Олегом в комнате своего другого сына - Вадима, убитого в Буче российскими солдатами.

  • Буча, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Хлеб на носилках для гроба во время похорон 55-летнего Андрея Вербового, служившего в территориальной обороне и убитого военнослужащими РФ в Буче.

  • Буча, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Дети в Буче показывают гильзы от патронов, 13 апреля. Уже через несколько дней после освобождения этого города под Киевом в начале месяца Украинская служба по чрезвычайным ситуациям приступила здесь к разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

  • Анджей Дуда в Бородянке, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии - Анджей Дуда (на фото), Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис 13 апреля посетили недавно освобожденные Бучу, Бородянку и Дмитровку в Киевской области. Затем встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Президент Украины отметил лидерство четырех стран во всесторонней поддержке Украины в противостоянии вооруженной агрессии России.

  • Чернигов

    Война в Украине - 14.04.2022

    Жительница Чернигова посреди улицы в сильно пострадавшем от обстрелов районе города. По данным местных властей, в Чернигове погибли более 700 жителей. Еще около сорока человек считаются пропавшими без вести.

  • Ягодное, 12 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    "31 марта. Наши пришли". Подвал в школе поселка Ягодное в Черниговской области уже стал одним из символов страданий мирных жителей во время войны в Украине. Российские военные 25 дней держали здесь людей. По некоторым данным - около 130 человек, по другим - более 300. Имена тех, кто умер здесь в невыносимых условиях или был убит, выжившие записывали на этой стене.

  • Харьков, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Харьков продолжает подвергаться обстрелам. Кухня в одном из пострадавших многоэтажных домов. По данным местных властей, за сутки 13 апреля в городе погибли четыре человека, десять человек получили ранения.

  • Харьков, 13 марта

    Война в Украине - 14.04.2022

    В Харькове после обстрела. Сил для взятия этого города российским войскам не хватит, но они будут обстреливать его, чтобы запугать мирных жителей. Об этом предупредил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе на YouTube с российским правозащитником Марком Фейгиным.

  • Донецкая область, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Украинские военные осматривают поврежденный российский танк Т-72 в Донецкой области. По данным Генштаба Украины на 13 апреля, с начала боевых действий в Украине уничтожены около 740 российских танков, а также 158 военных самолетов РФ.

  • Мариуполь, 12 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Пророссийские сепаратисты в Мариуполе загружают боеприпасы в БМП.

  • Мариуполь, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Женщина перед разрушенным домом в Мариуполе.

  • Мариуполь, 12 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Свежие могилы погибших жителей Мариуполя в парке около домов.

  • Запорожье, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Сыновья прощаются с отцом через окно около центра для беженцев, организованного добровольными помощниками в городе Запорожье.

  • Львов, 11 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Беженцы из разных регионов Украины во Львове записывают от руки свои истории. Дмитрий Шостак из Кривого Рога: "Начали бомбить ракетами, разбомбили дом, жить негде. Ощущение: полное одиночество. Ехал поездом до Львова в забитом людьми вагоне… Пусть Феникс сказочный из пепла мог возродиться, он еще не стар. Чтоб вера в правду ширилась и крепла, как искра, возрожденная в пожар".

  • Ватикан, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Папа римский Франциск держит в руках детские рисунки во время генеральной аудиенции в Ватикане в среду, 13 апреля.

  • Милан, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Каждый день в разных городах и странах мира продолжают проходить акции в поддержку Украины, против войны, против убийств мирных жителей… Эта фотография сделана в Милане, где почтили память людей, погибших на вокзале в Краматорске.

  • Венеция, 13 апреля

    Война в Украине - 14.04.2022

    Еще одна фотография из Италии, где в Венеции показали такую инсталляцию с фотографией ребенка-беженца. По данным ЮНИСЕФ на конец марта, 60 процентов украинских детей были вынуждены покинуть свои дома после начала войны. Два миллиона нашли убежище в других странах. Еще 2,5 миллиона стали внутренними переселенцами.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
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