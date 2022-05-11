Фотохроника войны в Украине - 12 мая

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Спектакль для детей в бомбоубежище, разрушения в Харьковcкой области, взрыв на "Азовстали", выставка про войну в Киеве, свежий хлеб для армии и другие снимки. Фотогалерея DW.
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