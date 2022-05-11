Фотохроника войны в Украине - 12 мая

Война в Украине - 12.05.2022

Продукция пекарни в Старых Богородчанах. Раз зашла речь о хлебе во время войны, жители освобожденных городов и сел Киевской области смогут получать хлеб, так сказать, по почте и бесплатно. Поступать он будет из столицы - прямо из "Киевхлеба" в передвижные почтовые отделения, где будет раздаваться людям.