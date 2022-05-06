 Фотохроника войны в Украине - 09 мая | Украина и ЕС: проблемы на пути к сближению Киева с Брюсселем | DW | 09.05.2022

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Украина и ЕС

Фотохроника войны в Украине - 09 мая

97-летний ветеран около разрушенного дома, первая леди США в Украине, пес-сапер получил награду, надгробие для "Путлера" и другие снимки. Фотогалерея DW.

  • Золочев, 6 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    97-летний ветеран Второй мировой войны Иван Лизун из поселка Золочев Харьковской области около своего разрушенного дома. Далее в фотохронике войны в Украине от 9 мая - Мариуполь и эвакуированные из этого города, удар по школе в Белогоровке, первая леди США в Украине, пес-сапер получил награду и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Малая Рогань, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Разрушенный дом в селе Малая Рогань Харьковской области - одном из населенных пунктов только что освобожденных ВСУ в этом регионе Украины.

  • Харьковская область, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Украинские солдаты осматривают обломки сбитого российского вертолета в Харьковской области.

  • Харьков, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Тело убитого российского военнослужащего около Харькова.

  • Мариуполь, 7 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Жительница Мариуполя в своей квартире, разрушенной в результате артиллерийских обстрелов. Большая часть Мариуполя находится под контролем войск РФ и пророссийских сепаратистов.

  • Мариуполь, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Сгоревшие трамваи в Мариуполе. Разблокирование этого города военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве 8 мая.

  • Запорожье, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Свет в окнах эвакуационных автобусов для жителей Мариуполя, прибывших в центр для беженцев в городе Запорожье, 8 мая.

  • Запорожье, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Жительница Мариуполя в эвакуационном автобусе в городе Запорожье. Среди вывезенных сюда в последние дни также были гражданские лица с территории завода "Азовсталь".

  • Запорожье, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Иван Андреев целует своего кота Леонардо. 8 мая в Запорожье из Мариуполя на десяти автобусах прибыло более 170 человек. За два дня до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с завода "Азовсталь" эвакуировали около 500 гражданских.

  • Прибытие автобуса из Мариуполя в Запорожье, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    "Приказ президента выполнен: всех женщин, детей и людей пожилого возраста с "Азовстали" эвакуировали", - сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в конце прошлой недели.

  • Белогоровка, 7 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Спасательные работы после российского удара по школе в селе Белогоровка Луганской области, в здании которой укрывались от обстрелов местные жители. По данным властей Украины, седьмого мая здесь погибли 60 человек.

  • Буча, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    В конце прошлой недели Украину посетила председатель германского бундестага Бербель Бас. Глава немецкого парламента возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Киеве, встретилась с президентом Владимиром Зеленским, а также побывала в Буче, где была сделана эта фотография.

  • Киев, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Среди иностранных политиков, побывавших в Украине в последние дни, также был премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава канадского правительства, в частности, был приглашен на церемонию вручения наград сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)...

  • Киев, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Среди награжденных в этот день оказался пес-сапер Патрон, получивший от президента Украины Владимира Зеленского медаль "За самоотверженную службу". Патрон помогает искать мины на освобожденных территориях, уже стал звездой соцсетей и является своего рода талисманом ГСЧС.

  • Ужгород, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    8 мая Украину посетила первая леди США - супруга президента Джо Байдена. Джилл Байден приехала в Ужгород около границы со Словакией, где встретилась с женой президента Украины Владимира Зеленского - Еленой Зеленской. Фотография сделана в школе, где расселили беженцев из регионов Украины, в которых идут боевые действия.

  • Киев, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Национальный военно-исторический музей Украины пополнился новыми экспонатами. Около здания выставлена уничтоженная российская военная техника и некоторые отдельные фрагменты - в частности, хвостовая часть сбитого самолета.

  • Киевская область, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    "Путлер. Котел разогрет! Пекло тебя ожидает..." - изображение и надпись на украинском языке на могильной плите посреди автомобильной дороги около Киева.

  • Киев, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    В киевском метро на станции "Крещатик" 8 мая можно было услышать выступление лид-вокалист рок-группы U2 Боно, которого также сопровождал еще один участник этой группы - Эдж. Во время концерта к ним также присоединился фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, сейчас - участник территориальной обороны.

  • Кельн, 8 мая
    Еще по теме

    Война в Украине - 09.05.2022

    В центре событий вокруг 8 и 9 мая в Германии находился Берлин. Прочитать об этом можно в репортаже DW "День окончания войны в Европе. Как его отметили в Берлине". Однако этот и завершающий кадр фотохроники сделаны в Кельне, где прошли акции как с российскими, так и с украинскими флагами.

  • Кельн, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    В качестве подписи к этому кадру из Кельна приведем слова Владимира Зеленского из обращения к 9 мая: "Мы боремся за свободу для наших детей и потому победим. Мы никогда не забудем, что делали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного".

    Автор: Николай Пермяков


  • Золочев, 6 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    97-летний ветеран Второй мировой войны Иван Лизун из поселка Золочев Харьковской области около своего разрушенного дома. Далее в фотохронике войны в Украине от 9 мая - Мариуполь и эвакуированные из этого города, удар по школе в Белогоровке, первая леди США в Украине, пес-сапер получил награду и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Малая Рогань, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Разрушенный дом в селе Малая Рогань Харьковской области - одном из населенных пунктов только что освобожденных ВСУ в этом регионе Украины.

  • Харьковская область, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Украинские солдаты осматривают обломки сбитого российского вертолета в Харьковской области.

  • Харьков, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Тело убитого российского военнослужащего около Харькова.

  • Мариуполь, 7 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Жительница Мариуполя в своей квартире, разрушенной в результате артиллерийских обстрелов. Большая часть Мариуполя находится под контролем войск РФ и пророссийских сепаратистов.

  • Мариуполь, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Сгоревшие трамваи в Мариуполе. Разблокирование этого города военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве 8 мая.

  • Запорожье, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Свет в окнах эвакуационных автобусов для жителей Мариуполя, прибывших в центр для беженцев в городе Запорожье, 8 мая.

  • Запорожье, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Жительница Мариуполя в эвакуационном автобусе в городе Запорожье. Среди вывезенных сюда в последние дни также были гражданские лица с территории завода "Азовсталь".

  • Запорожье, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Иван Андреев целует своего кота Леонардо. 8 мая в Запорожье из Мариуполя на десяти автобусах прибыло более 170 человек. За два дня до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с завода "Азовсталь" эвакуировали около 500 гражданских.

  • Прибытие автобуса из Мариуполя в Запорожье, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    "Приказ президента выполнен: всех женщин, детей и людей пожилого возраста с "Азовстали" эвакуировали", - сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в конце прошлой недели.

  • Белогоровка, 7 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Спасательные работы после российского удара по школе в селе Белогоровка Луганской области, в здании которой укрывались от обстрелов местные жители. По данным властей Украины, седьмого мая здесь погибли 60 человек.

  • Буча, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    В конце прошлой недели Украину посетила председатель германского бундестага Бербель Бас. Глава немецкого парламента возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Киеве, встретилась с президентом Владимиром Зеленским, а также побывала в Буче, где была сделана эта фотография.

  • Киев, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Среди иностранных политиков, побывавших в Украине в последние дни, также был премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава канадского правительства, в частности, был приглашен на церемонию вручения наград сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)...

  • Киев, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Среди награжденных в этот день оказался пес-сапер Патрон, получивший от президента Украины Владимира Зеленского медаль "За самоотверженную службу". Патрон помогает искать мины на освобожденных территориях, уже стал звездой соцсетей и является своего рода талисманом ГСЧС.

  • Ужгород, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    8 мая Украину посетила первая леди США - супруга президента Джо Байдена. Джилл Байден приехала в Ужгород около границы со Словакией, где встретилась с женой президента Украины Владимира Зеленского - Еленой Зеленской. Фотография сделана в школе, где расселили беженцев из регионов Украины, в которых идут боевые действия.

  • Киев, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    Национальный военно-исторический музей Украины пополнился новыми экспонатами. Около здания выставлена уничтоженная российская военная техника и некоторые отдельные фрагменты - в частности, хвостовая часть сбитого самолета.

  • Киевская область, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    "Путлер. Котел разогрет! Пекло тебя ожидает..." - изображение и надпись на украинском языке на могильной плите посреди автомобильной дороги около Киева.

  • Киев, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    В киевском метро на станции "Крещатик" 8 мая можно было услышать выступление лид-вокалист рок-группы U2 Боно, которого также сопровождал еще один участник этой группы - Эдж. Во время концерта к ним также присоединился фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, сейчас - участник территориальной обороны.

  • Кельн, 8 мая
    Еще по теме

    Война в Украине - 09.05.2022

    В центре событий вокруг 8 и 9 мая в Германии находился Берлин. Прочитать об этом можно в репортаже DW "День окончания войны в Европе. Как его отметили в Берлине". Однако этот и завершающий кадр фотохроники сделаны в Кельне, где прошли акции как с российскими, так и с украинскими флагами.

  • Кельн, 8 мая

    Война в Украине - 09.05.2022

    В качестве подписи к этому кадру из Кельна приведем слова Владимира Зеленского из обращения к 9 мая: "Мы боремся за свободу для наших детей и потому победим. Мы никогда не забудем, что делали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного".

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война в Украине: хроника событий 
• Война России против Украины 

Контекст

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