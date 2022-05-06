Фотохроника войны в Украине - 09 мая

Война в Украине - 09.05.2022

В качестве подписи к этому кадру из Кельна приведем слова Владимира Зеленского из обращения к 9 мая: "Мы боремся за свободу для наших детей и потому победим. Мы никогда не забудем, что делали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного".

Автор: Николай Пермяков