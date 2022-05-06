Фотохроника войны в Украине - 09 мая

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97-летний ветеран около разрушенного дома, первая леди США в Украине, пес-сапер получил награду, надгробие для "Путлера" и другие снимки. Фотогалерея DW.
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