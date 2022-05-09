Фотохроника войны в Украине - 10 мая

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День Победы в Москве, Киеве, Одессе и Мариуполе; убитые российские солдаты в Ольховке; Бранденбургские ворота в цветах флага Украины и другие снимки. Фотогалерея DW.
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