 Фотохроника войны в Украине - 10 мая | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 10.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Фотохроника войны в Украине - 10 мая

День Победы в Москве, Киеве, Одессе и Мариуполе; убитые российские солдаты в Ольховке; Бранденбургские ворота в цветах флага Украины и другие снимки. Фотогалерея DW.

  • Харьковская область, 8 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Подбитый российский танк на обочине дороги около Харькова. Далее в фотохронике войны в Украине от 10 мая - убитые российские солдаты в Ольховке; День Победы в Москве, Киеве, Одессе и Мариуполе; Анналена Бербок в Буче; жители возвращаются в Ирпень; Бранденбургские ворота в цветах флага Украины и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Ольховка, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Тела одиннадцати убитых российских солдат в освобожденном ВСУ селе Ольховка Харьковской области, 9 мая.

  • Москва, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Президент РФ Владимир Путин на марше "Бессмертного полка" после Парада Победы в Москве, 9 мая.

  • Киев, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Мемориальный комплекс в Киеве - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, 9 мая.

  • Киев, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Ветеран Советской армии возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата в Киеве, 9 мая.

  • Мариуполь, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Плакаты "9 V-мая" на улицах разрушенного и практически полностью оккупированного РФ Мариуполя. Как сообщают украинские СМИ, в этот день защитники города, удерживающие завод "Азовсталь", развернули над ним большой флаг Украины. По городу же пронесли 300-метровую георгиевскую ленту.

  • Мариуполь, 7 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Российские военные вторые сутки ведут обстрелы завода "Азовсталь", сообщают представители полка "Азов" и украинские власти 10 мая: "За минувшие сутки на территорию <...> было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия". Спутниковый снимок, 7 мая.

  • Одесса, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Последствия российского обстрела Одессы, 9 мая. В этот День Победы президент РФ Владимир Путин возложил в Москве красные гвоздики на тумбы с названиями городов-героев около Могилы Неизвестного солдата - в том числе, города-героя Одессы.

  • Попасная, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Буквы "А" и "Я" на въезде в город Попасная в Луганской области, от которого сейчас после двух месяцев боев отошли украинские военные.

  • Попасная, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Сам город сейчас выгладит так… Вооруженные силы Украины отошли от Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

  • Буча, 10 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 мая посетила Бучу. "Буча стала символом. Из-за невообразимых преступлений, пыток, изнасилований, убийств. Невообразимое заставляет это место казаться далеким. А потом стоишь здесь и понимаешь: Буча - вполне нормальный, мирный пригород. Это могло случиться с кем угодно", - написала глава МИД Германии после посещения этого города в своем твиттере.

  • Ирпень, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Анналена Бербок 10 мая также побывала в городе Ирпень под Киевом, куда постепенно возвращаются жители. Эта и несколько следующих фотографий были сделаны в Ирпене накануне. Спальня в сгоревшем доме.

  • Ирпень, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    58-летняя жительница Светлана убирается на своей кухне в Ирпене. Во время боев и оккупации здесь было повреждено около половины жилых домов.

  • Ирпень, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Цветущие тюльпаны и металлический забор со следами от шрапнели в Ирпене. Согласно оценкам экспертов, на восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры этого города понадобится, в пересчете, около миллиарда долларов США.

  • Ирпень, 8 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Четырехлетние сестры-близнецы Саломея и Вероника из Ирпеня, эвакуированные после начала войны и сейчас приехавшие в город вместе с родителями, сидят на свалке сгоревших автомобилей.

  • Льов, 8 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Эвакуационный поезд организации "Врачи без границ" для пациентов из восточных регионов Украины во Львов. 64-летняя Елена Ивановна из города Лиман сломала ногу, когда попала под взрывную волну, выбиравшись из убежища в подвале.

  • Вашингтон, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины, призванный ускорить поставки оружия из США и принятый по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны. Среди приглашенных на церемонию была Виктория Спартц - американский политик украинского происхождения, член Палаты представителей США.

  • Берлин, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    9 мая Бранденбургские ворота в Берлине были подсвечены в цвета украинского флага. После переговоров сюда приехали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Германия и Франция готовы помогать Украине на ее пути в Европейский Союз, заявил канцлер.

  • Варшава, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    9 мая посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошел во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. В польском МИДе назвали случившееся достойным сожаления и отметили, что наблюдают за ситуацией.

  • Львов, 8 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    В качестве постскриптума - фотография, сделанная на площади перед Оперным театром во Львове. Теплый весенний день, ребенок, фонтан…

    Автор: Николай Пермяков


  • Харьковская область, 8 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Подбитый российский танк на обочине дороги около Харькова. Далее в фотохронике войны в Украине от 10 мая - убитые российские солдаты в Ольховке; День Победы в Москве, Киеве, Одессе и Мариуполе; Анналена Бербок в Буче; жители возвращаются в Ирпень; Бранденбургские ворота в цветах флага Украины и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Ольховка, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Тела одиннадцати убитых российских солдат в освобожденном ВСУ селе Ольховка Харьковской области, 9 мая.

  • Москва, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Президент РФ Владимир Путин на марше "Бессмертного полка" после Парада Победы в Москве, 9 мая.

  • Киев, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Мемориальный комплекс в Киеве - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, 9 мая.

  • Киев, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Ветеран Советской армии возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата в Киеве, 9 мая.

  • Мариуполь, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Плакаты "9 V-мая" на улицах разрушенного и практически полностью оккупированного РФ Мариуполя. Как сообщают украинские СМИ, в этот день защитники города, удерживающие завод "Азовсталь", развернули над ним большой флаг Украины. По городу же пронесли 300-метровую георгиевскую ленту.

  • Мариуполь, 7 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Российские военные вторые сутки ведут обстрелы завода "Азовсталь", сообщают представители полка "Азов" и украинские власти 10 мая: "За минувшие сутки на территорию <...> было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия". Спутниковый снимок, 7 мая.

  • Одесса, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Последствия российского обстрела Одессы, 9 мая. В этот День Победы президент РФ Владимир Путин возложил в Москве красные гвоздики на тумбы с названиями городов-героев около Могилы Неизвестного солдата - в том числе, города-героя Одессы.

  • Попасная, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Буквы "А" и "Я" на въезде в город Попасная в Луганской области, от которого сейчас после двух месяцев боев отошли украинские военные.

  • Попасная, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Сам город сейчас выгладит так… Вооруженные силы Украины отошли от Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

  • Буча, 10 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 мая посетила Бучу. "Буча стала символом. Из-за невообразимых преступлений, пыток, изнасилований, убийств. Невообразимое заставляет это место казаться далеким. А потом стоишь здесь и понимаешь: Буча - вполне нормальный, мирный пригород. Это могло случиться с кем угодно", - написала глава МИД Германии после посещения этого города в своем твиттере.

  • Ирпень, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Анналена Бербок 10 мая также побывала в городе Ирпень под Киевом, куда постепенно возвращаются жители. Эта и несколько следующих фотографий были сделаны в Ирпене накануне. Спальня в сгоревшем доме.

  • Ирпень, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    58-летняя жительница Светлана убирается на своей кухне в Ирпене. Во время боев и оккупации здесь было повреждено около половины жилых домов.

  • Ирпень, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Цветущие тюльпаны и металлический забор со следами от шрапнели в Ирпене. Согласно оценкам экспертов, на восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры этого города понадобится, в пересчете, около миллиарда долларов США.

  • Ирпень, 8 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Четырехлетние сестры-близнецы Саломея и Вероника из Ирпеня, эвакуированные после начала войны и сейчас приехавшие в город вместе с родителями, сидят на свалке сгоревших автомобилей.

  • Льов, 8 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Эвакуационный поезд организации "Врачи без границ" для пациентов из восточных регионов Украины во Львов. 64-летняя Елена Ивановна из города Лиман сломала ногу, когда попала под взрывную волну, выбиравшись из убежища в подвале.

  • Вашингтон, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины, призванный ускорить поставки оружия из США и принятый по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны. Среди приглашенных на церемонию была Виктория Спартц - американский политик украинского происхождения, член Палаты представителей США.

  • Берлин, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    9 мая Бранденбургские ворота в Берлине были подсвечены в цвета украинского флага. После переговоров сюда приехали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Германия и Франция готовы помогать Украине на ее пути в Европейский Союз, заявил канцлер.

  • Варшава, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    9 мая посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошел во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. В польском МИДе назвали случившееся достойным сожаления и отметили, что наблюдают за ситуацией.

  • Львов, 8 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    В качестве постскриптума - фотография, сделанная на площади перед Оперным театром во Львове. Теплый весенний день, ребенок, фонтан…

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война в Украине: хроника событий
• Война России против Украины 

Контекст

Фотохроника войны в Украине - 09 мая

97-летний ветеран около разрушенного дома, первая леди США в Украине, пес-сапер получил награду, надгробие для "Путлера" и другие снимки. Фотогалерея DW.  

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Бучу

Министр иностранных дел Германии нанесла визит в пригород Киева Бучу, где войска РФ предположительно устроили расправу над мирными жителями. Канцлер Шольц поручил Бербок съездить в Украину в знак солидарности с Киевом.  

Россия почти израсходовала в Украине запасы высокоточного оружия

РФ израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне с Украиной и не смогла добиться превосходства в воздухе, сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона.  

Rheinmetall: Первые БМП Marder будут готовы к отправке в Украину через три недели

В среднесрочной перспективе Rheinmetall может выпустить до 100 БМП Marder. В то же время в немецком концерне отметили, что эти машины хотят получить не только в Украине.  

Комментарий: День Победы, который Путин превратил в День войны

"Режим Путина разрушает жизни украинцев, будущее и своих граждан, и граждан Беларуси", - пишет историк Александр Фридман. О том, как сегодня воспринимается 9 мая, - в его специальной колонке для DW.  

9 мая без флагов РФ и георгиевских лент: как отметили День Победы в Берлине

В этом году празднование Дня Победы в немецкой столице проходило без военной символики, флагов и патриотических песен. Кто пришел 9 мая в центр Берлина и что люди думают о запрете. Репортаж DW.  

75-й день войны в Украине: основные события

Во время визита главы Евросовета Одесса подверглась бомбардировке, а российские силы праздновали День Победы на захваченных территориях Украины. Байден пописал закон о ленд-лизе, а ЕС согласовывает нефтяное эмбарго.  

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 мая.  

"Далекая от реальности идеология". СМИ ФРГ о речи Путина на Параде Победы

Отказ от эскалации, предупреждение о больших потерях и отмена авиашоу. Немецкие комментаторы о том, какие сигналы президент РФ послал 9 мая Западу и российскому обществу.  

Зеленский: Скоро в Украине будет два Дня Победы

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 мая.  

Война в Украине - 10.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что задумал Путин и почему не объявил 9 мая о новых планах  

Буча: как город выглядит сейчас и что говорят жители?  

Николаев разрушен после блокирования российских наступлений  

Также по теме

Фотохроника войны в Украине - 09 мая

Фотохроника войны в Украине - 09 мая 09.05.2022

97-летний ветеран около разрушенного дома, первая леди США в Украине, пес-сапер получил награду, надгробие для "Путлера" и другие снимки. Фотогалерея DW.

Фотохроника войны в Украине - 06 мая

Фотохроника войны в Украине - 06 мая 06.05.2022

"Азовсталь" под огнем, трагедия в Харьковском экопарке, последствия обстрела Краматорска, пес-сапер Патрон, "Бесстрашная девочка" в Нью-Йорке и другие снимки. Фотогалерея DW.

Фотохроника войны в Украине - 05 мая

Фотохроника войны в Украине - 05 мая 05.05.2022

Дым над "Азовсталью", горящая нефтебаза в Макеевке, эксгумация в Буче, похороны Руслана Боровика, группа Kalush Orchestrа в Турине и другие снимки. Фотогалерея DW.

Реклама