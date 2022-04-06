Фотохроника войны в Украине: делегация ЕС в Буче и "Памятник мародерству"

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Урсула фон дер Ляйен посетила Бучу, трагедия в Краматорске, детские рисунки в подвале школы, "Памятник мародерству" во Львове, австралийские БТР перед отправкой в Украину.
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