 Фотохроника войны в Украине: делегация ЕС в Буче и ″Памятник мародерству″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 08.04.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине: делегация ЕС в Буче и "Памятник мародерству"

Урсула фон дер Ляйен посетила Бучу, трагедия в Краматорске, детские рисунки в подвале школы, "Памятник мародерству" во Львове, австралийские БТР перед отправкой в Украину.

  • Катюжанка, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Очистка улиц от уничтоженной российской техники в селе Катюжанка. Также в фотохронике войны в Украине от 8 апреля - Урсула фон дер Ляйен посетила Бучу, трагедия в Краматорске, детские рисунки в подвале школы, "Памятник мародерству" во Львове, австралийские БТР перед отправкой в Украину. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча, 8 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед телами убитых жителей города Буча. Делегация ЕС прибыла в Киев на поезде 8 апреля для переговоров и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

  • Буча, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Тела людей в здании дома престарелых в Буче. Сотрудники правоохранительных органов и добровольные помощники продолжают поиск и идентификацию жертв среди местного населения после ухода российских войск.

  • Буча, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    По данным мэра Бучи Анатолия Федорука на утро 8 апреля, в городе уже найдены 320 тел погибших. Личности более 160 жертв среди местных жителей идентифицированы.

  • Киев, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Во время церковной службы на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы во Владимирском соборе в Киеве.

  • Краматорск, 8 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Несколько десятков человек погибло и более 100 ранено в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске 8 апреля. Президент Украины обвинил Россию. Как сообщил начальник военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, на момент обстрела на вокзале и рядом находилось несколько тысяч человек, ожидавших эвакуации.

  • Чернигов, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Одна из улиц на окраине Чернигова - эти районы, по данным местных властей, пострадали больше всего. Всего же на территории города разрушено около 70 процентов зданий, о чем еще в начале недели сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

  • Черниговская область, 6 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Детский рисунок на стене в подвале школы села Ягодное Черниговской области, в котором во время российской оккупации укрывались местные жители. Село Ягодное было освобождено украинской армией несколько дней назад.

  • Бородянка, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в поселке городского типа Бородянка. Только под развалинами двух домов здесь уже нашли тела 26 погибших.

  • Бородянка, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Собака со следами ранения в Бородянке. В начале войны России против Украины в этом городке шли ожесточенные бои, повлекшие за собой значительно большие разрушения жилых домов, чем в других населенных пунктах Киевской области.

  • Львов, 8 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Облитые кровавой краской бытовая и компьютерная техника, обувь, косметика, бижутерия… Акция "Памятник мародерству" перед зданием, в котором до начала войны работало консульство РФ во Львове.

  • Киевская область, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Украинские солдаты осматривают уничтоженную российскую военную технику в Киевской области.

  • Амберли, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Бронетранспортеры Bushmaster на базе в Амберли - военная техника для ВСУ перед отправкой самолетом из Австралии.

  • Bilderchronik des Krieges in der Ukraine | Kiew - Hochzeit

    Война в Украине - 08.04.2022

    Свадьба во время войны. Служащие территориальной обороны 24-летняя Анастасия Мохина и 43-летний Вячеслав Хохлюк заключили брак в Киеве 7 апреля.

  • Одесса, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    В Архангело-Михайловском монастыре в Одессе приютили очень много кошек, которых вынуждены были оставить временно эвакуированные из этого города хозяева.

  • Баштанка, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Автобус с беженцами из Херсонской области в городе Баштанка. Людей эвакуируют из районов, в которых ожидают начала интенсивных боевых действий.

  • Краков, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Акция солидарности с Украиной в польском Кракове - одна из многочисленных таких акций, проходящих каждый день в разных странах мира.

  • Афины, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Участники демонстрации в Афинах - во время обращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Греции.

  • Базель, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    15-летний Максим и 13-летний Корнилий из Украины во время урока по интенсивному изучению немецкого языка в одной из школ швейцарского города Базель.

  • Лондон, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Обложка песни "Hey Hey Rise Up" британской группы Pink Floyd, средства от продажи которой пойдут на помощь для Украины. В композиции использован фрагмент выступления украинского музыканта Андрея Хлывнюка на Софийской площади в Киеве.

    Автор: Николай Пермяков


  • Катюжанка, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Очистка улиц от уничтоженной российской техники в селе Катюжанка. Также в фотохронике войны в Украине от 8 апреля - Урсула фон дер Ляйен посетила Бучу, трагедия в Краматорске, детские рисунки в подвале школы, "Памятник мародерству" во Львове, австралийские БТР перед отправкой в Украину. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча, 8 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед телами убитых жителей города Буча. Делегация ЕС прибыла в Киев на поезде 8 апреля для переговоров и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

  • Буча, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Тела людей в здании дома престарелых в Буче. Сотрудники правоохранительных органов и добровольные помощники продолжают поиск и идентификацию жертв среди местного населения после ухода российских войск.

  • Буча, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    По данным мэра Бучи Анатолия Федорука на утро 8 апреля, в городе уже найдены 320 тел погибших. Личности более 160 жертв среди местных жителей идентифицированы.

  • Киев, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Во время церковной службы на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы во Владимирском соборе в Киеве.

  • Краматорск, 8 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Несколько десятков человек погибло и более 100 ранено в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске 8 апреля. Президент Украины обвинил Россию. Как сообщил начальник военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, на момент обстрела на вокзале и рядом находилось несколько тысяч человек, ожидавших эвакуации.

  • Чернигов, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Одна из улиц на окраине Чернигова - эти районы, по данным местных властей, пострадали больше всего. Всего же на территории города разрушено около 70 процентов зданий, о чем еще в начале недели сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

  • Черниговская область, 6 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Детский рисунок на стене в подвале школы села Ягодное Черниговской области, в котором во время российской оккупации укрывались местные жители. Село Ягодное было освобождено украинской армией несколько дней назад.

  • Бородянка, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в поселке городского типа Бородянка. Только под развалинами двух домов здесь уже нашли тела 26 погибших.

  • Бородянка, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Собака со следами ранения в Бородянке. В начале войны России против Украины в этом городке шли ожесточенные бои, повлекшие за собой значительно большие разрушения жилых домов, чем в других населенных пунктах Киевской области.

  • Львов, 8 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Облитые кровавой краской бытовая и компьютерная техника, обувь, косметика, бижутерия… Акция "Памятник мародерству" перед зданием, в котором до начала войны работало консульство РФ во Львове.

  • Киевская область, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Украинские солдаты осматривают уничтоженную российскую военную технику в Киевской области.

  • Амберли, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Бронетранспортеры Bushmaster на базе в Амберли - военная техника для ВСУ перед отправкой самолетом из Австралии.

  • Bilderchronik des Krieges in der Ukraine | Kiew - Hochzeit

    Война в Украине - 08.04.2022

    Свадьба во время войны. Служащие территориальной обороны 24-летняя Анастасия Мохина и 43-летний Вячеслав Хохлюк заключили брак в Киеве 7 апреля.

  • Одесса, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    В Архангело-Михайловском монастыре в Одессе приютили очень много кошек, которых вынуждены были оставить временно эвакуированные из этого города хозяева.

  • Баштанка, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Автобус с беженцами из Херсонской области в городе Баштанка. Людей эвакуируют из районов, в которых ожидают начала интенсивных боевых действий.

  • Краков, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Акция солидарности с Украиной в польском Кракове - одна из многочисленных таких акций, проходящих каждый день в разных странах мира.

  • Афины, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Участники демонстрации в Афинах - во время обращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Греции.

  • Базель, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    15-летний Максим и 13-летний Корнилий из Украины во время урока по интенсивному изучению немецкого языка в одной из школ швейцарского города Базель.

  • Лондон, 7 апреля

    Война в Украине - 08.04.2022

    Обложка песни "Hey Hey Rise Up" британской группы Pink Floyd, средства от продажи которой пойдут на помощь для Украины. В композиции использован фрагмент выступления украинского музыканта Андрея Хлывнюка на Софийской площади в Киеве.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война России против Украины
• Война в Украине: хроника событий 

Контекст

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