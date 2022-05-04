Фотохроника войны в Украине - 06 мая

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"Азовсталь" под огнем, трагедия в Харьковском экопарке, последствия обстрела Краматорска, пес-сапер Патрон, "Бесстрашная девочка" в Нью-Йорке и другие снимки. Фотогалерея DW.
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