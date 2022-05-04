Фотохроника войны в Украине - 06 мая

Война в Украине - 06.05.2022

Патрон - украинский пес-сапер. Первые фотографии этого джек-рассел-терьера за работой в Черниговской области появились в середине марта - были опубликованы ГСЧС Украины. Этот снимок сделан в Гостомеле. Пес уже стал звездой соцсетей, где публикуют не только фотографии и истории про Патрона, но и работы разных художников, на которых он изображен. Даже есть статья в Википедии - на семи языках!