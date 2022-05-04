Фотохроника войны в Украине - 05 мая

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Дым над "Азовсталью", горящая нефтебаза в Макеевке, эксгумация в Буче, похороны Руслана Боровика, группа Kalush Orchestrа в Турине и другие снимки. Фотогалерея DW.
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Россия предпринимает попытки ускорить наступление на востоке Украины. В Кремле назвали "чушью" спекуляции о том, что в России 9 мая объявят всеобщую мобилизацию.
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Российская армия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. DW следит за событиями 5 мая.
Санкции против России за войну в Украине наносят ущерб и странам ЕС. Но европейцы согласны нести потери, вводить эмбарго на импорт российских энергоносителей и терпеть рост цен во имя прекращения агрессии РФ.
Агрессией в Украине Путин добился лишь усиления сплоченности НАТО и Евросоюза, указал Олаф Шольц. Министр экономики ФРГ Хабек пообещал предоставить работу в Германии россиянам, бегущим от путинского режима.
Данные агентства AP основаны на свидетельствах 23 очевидцев бомбардировки города российскими войсками. Ранее сообщалось, что жертвами бомбардировки драмтеатра в Мариуполе стали около 300 человек.
Поездка главы ХДС Фридриха Мерца в Киев возмутила однопартийцев канцлера Германии из СДПГ. При этом сам Олаф Шольц по-прежнему не планирует ехать в Украину, объясняя это отказом украинских властей принять президента ФРГ.