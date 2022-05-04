 Фотохроника войны в Украине - 05 мая | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 05.05.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 05 мая

Дым над "Азовсталью", горящая нефтебаза в Макеевке, эксгумация в Буче, похороны Руслана Боровика, группа Kalush Orchestrа в Турине и другие снимки. Фотогалерея DW.

  • Берлин, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Участница антивоенной акции перед зданием федеральной канцелярии в Берлине. Далее в фотохронике войны в Украине от 5 мая - дым над заводом "Азовсталь", горящая нефтебаза в Макеевке, эксгумация в Буче, похороны Руслана Боровика, 23-летняя медсестра из Лисичанска в больнице после ампутации, группа Kalush Orchestra в Турине. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Мариуполь, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Дым над территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе, 4 мая. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Макеевка, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Пожар после обстрела Вооруженными силами Украины нефтебазы в городе Макеевка - на территории под контролем "ДНР", 4 мая.

  • Львов, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Электрическая подстанция во Львове, пострадавшая в результате российского обстрела.

  • Марьинка, 3 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Украинский военнослужащий патрулирует улицу в городе Марьинка в Донецкой области.

  • Марьинка, 3 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Жительница Марьинки держит в руках пакет с хлебом около печки, на которой из-за отсутствия электричества приходится готовить пищу.

  • Марьинка, 3 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Мальчик с собакой в подвале, используемом в качестве убежища во время обстрела Марьинки российскими войсками.

  • Ирпень, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    50-летний Алексей Соколюк в начале мая осматривает развалины своего дома в городе Ирпень под Киевом, разрушенного в результате российских обстрелов 5 и 17 марта.

  • Буча, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    В Киевской области спустя несколько недель после окончания оккупации продолжают находить захоронения. Тело мужчины было обнаружено на одной из позиций, которые занимали российские подразделения в Буче.

  • Киев, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Во время панихиды в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Портрет и награды погибшего в бою в начале мая украинского военнослужащего Руслана Боровика - автора фотографий об обороне Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах.

  • Киев, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    София - одна из двух дочерей Руслана Боровика во время прощания с отцом в киевском храме, 4 мая.

  • Львов, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    23-летняя медсестра Оксана Баландина из Лисичанска получила минно-взрывную травму 27 марта, наступив на неизвестный предмет по дороге домой. Сейчас находится в больнице во Львове. Рядом - 23-летний муж Виктор Васильев.

  • Запорожье, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Город Запорожье стал для многих первым пунктом на пути эвакуации из охваченных боевыми действиями регионов Украины.

  • Запорожье, 3 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Пожилые люди, эвакуированные в Запорожье из Мариуполя.

  • Львов, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    В монастыре Базилианского ордена во Львове. Немецкий политик из Левой партии Грегор Гизи во время многодневной поездки по Украине посещает больницы и благотворительные организаций для передачи помощи и содействия в сборе средств.

  • Харьков, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Из подвергающегося постоянным российским обстрелам Харькова вывозят животных. Этой ламе вместе с другими обитателями здешнего экопарка предстоит отправиться в Полтаву.

  • Берлин, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    "Эмбарго на энергоносители - сейчас!" ("Energy Embargo now!") - надпись на площади перед зданием федеральной канцелярии в Берлине.

  • Бухарест, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время поездки в Румынию встретился в Бухаресте с преподавательницей Анастасией Коноваловой из Украины и украинскими учениками в национальном колледже имени Михая Храброго.

  • Нойс, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Интеграция беженцев из Украины в Германии. Медсестра Катерина Неженцева на своем новом рабочем месте в больнице Rheinland Klinikum в немецком городе Нойс.

  • Турин, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    В итальянский город Турин уже прибывают участники песенного конкурса "Евровидение-2022", который пройдет здесь с 10 по 14 мая. Эта фотография сделана после второй репетиции украинской группы Kalush Orchestra. Музыканты выступят здесь с песней "Stefania". Она посвящена маме солиста группы и всем женщинам, которые уберегают своих детей от ужасов войны.

  • Турин, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    "Бородянка", "Львов"… Названия украинских городов, пострадавших во время войны или подвергающихся обстрелам в эти дни. Фанаты украинской группы Kalush Orchestra после второй репетиции в Турине. Украинская группа сейчас уже уверенно лидирует в рейтинге букмекеров.

  • Краков, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    В качестве постскриптума - детский рисунок мелом в польском Кракове.

    Автор: Николай Пермяков


  • Берлин, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Участница антивоенной акции перед зданием федеральной канцелярии в Берлине. Далее в фотохронике войны в Украине от 5 мая - дым над заводом "Азовсталь", горящая нефтебаза в Макеевке, эксгумация в Буче, похороны Руслана Боровика, 23-летняя медсестра из Лисичанска в больнице после ампутации, группа Kalush Orchestra в Турине. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Мариуполь, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Дым над территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе, 4 мая. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Макеевка, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Пожар после обстрела Вооруженными силами Украины нефтебазы в городе Макеевка - на территории под контролем "ДНР", 4 мая.

  • Львов, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Электрическая подстанция во Львове, пострадавшая в результате российского обстрела.

  • Марьинка, 3 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Украинский военнослужащий патрулирует улицу в городе Марьинка в Донецкой области.

  • Марьинка, 3 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Жительница Марьинки держит в руках пакет с хлебом около печки, на которой из-за отсутствия электричества приходится готовить пищу.

  • Марьинка, 3 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Мальчик с собакой в подвале, используемом в качестве убежища во время обстрела Марьинки российскими войсками.

  • Ирпень, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    50-летний Алексей Соколюк в начале мая осматривает развалины своего дома в городе Ирпень под Киевом, разрушенного в результате российских обстрелов 5 и 17 марта.

  • Буча, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    В Киевской области спустя несколько недель после окончания оккупации продолжают находить захоронения. Тело мужчины было обнаружено на одной из позиций, которые занимали российские подразделения в Буче.

  • Киев, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Во время панихиды в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Портрет и награды погибшего в бою в начале мая украинского военнослужащего Руслана Боровика - автора фотографий об обороне Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах.

  • Киев, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    София - одна из двух дочерей Руслана Боровика во время прощания с отцом в киевском храме, 4 мая.

  • Львов, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    23-летняя медсестра Оксана Баландина из Лисичанска получила минно-взрывную травму 27 марта, наступив на неизвестный предмет по дороге домой. Сейчас находится в больнице во Львове. Рядом - 23-летний муж Виктор Васильев.

  • Запорожье, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Город Запорожье стал для многих первым пунктом на пути эвакуации из охваченных боевыми действиями регионов Украины.

  • Запорожье, 3 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Пожилые люди, эвакуированные в Запорожье из Мариуполя.

  • Львов, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    В монастыре Базилианского ордена во Львове. Немецкий политик из Левой партии Грегор Гизи во время многодневной поездки по Украине посещает больницы и благотворительные организаций для передачи помощи и содействия в сборе средств.

  • Харьков, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Из подвергающегося постоянным российским обстрелам Харькова вывозят животных. Этой ламе вместе с другими обитателями здешнего экопарка предстоит отправиться в Полтаву.

  • Берлин, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    "Эмбарго на энергоносители - сейчас!" ("Energy Embargo now!") - надпись на площади перед зданием федеральной канцелярии в Берлине.

  • Бухарест, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время поездки в Румынию встретился в Бухаресте с преподавательницей Анастасией Коноваловой из Украины и украинскими учениками в национальном колледже имени Михая Храброго.

  • Нойс, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    Интеграция беженцев из Украины в Германии. Медсестра Катерина Неженцева на своем новом рабочем месте в больнице Rheinland Klinikum в немецком городе Нойс.

  • Турин, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    В итальянский город Турин уже прибывают участники песенного конкурса "Евровидение-2022", который пройдет здесь с 10 по 14 мая. Эта фотография сделана после второй репетиции украинской группы Kalush Orchestra. Музыканты выступят здесь с песней "Stefania". Она посвящена маме солиста группы и всем женщинам, которые уберегают своих детей от ужасов войны.

  • Турин, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    "Бородянка", "Львов"… Названия украинских городов, пострадавших во время войны или подвергающихся обстрелам в эти дни. Фанаты украинской группы Kalush Orchestra после второй репетиции в Турине. Украинская группа сейчас уже уверенно лидирует в рейтинге букмекеров.

  • Краков, 4 мая

    Война в Украине - 05.05.2022

    В качестве постскриптума - детский рисунок мелом в польском Кракове.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война России против Украины
• Война в Украине: хроника событий 

Контекст

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