 70-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 04.05.2022

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Украина

70-й день войны России против Украины: главные события

Россия предпринимает попытки ускорить наступление на востоке Украины. В Кремле назвали "чушью" спекуляции о том, что в России 9 мая объявят всеобщую мобилизацию.

После бомбардировки Северодонецка, Луганская область

После бомбардировки Северодонецка, Луганская область

Россия предпринимает попытки ускорить наступление на востоке Украины с целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, заявил спикер украинского Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, командование российских войск также пытается развить наступление на запорожском и криворожском направлениях.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация нанесла удары по 77 районам сосредоточения украинских войск. Уничтожено четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка. Сообщается также о нанесении ракетного удара по Амурскому (Старому) мосту в Днепре. Ракета, по предварительным данным, влетела в опору.

Ранее российские войска уничтожили 6 тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка. Украинская железнодорожная компания "Укрзализныця" сообщила о задержке 44 поездов в связи с обстрелами транспортной инфраструктуры накануне российскими военными.

Слухи о мобилизации

Кремль отверг возможность официального объявления войны Украине и всеобщей мобилизации 9 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные утверждения "чушью".

Бои за "Азозсталь"

Власти Мариуполя потеряли контакт с украинскими военнослужащими на территории завода "Азовсталь", заявил CNN городской голова Вадим Бойченко. По его словам, на предприятии до сих пор находятся 30 детей. Завод обстреливают российская артиллерия и авиация, добавил градоначальник. Член украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Ахарамия подтвердил, что российские войска прорвались на завод, и сейчас там идут тяжелые бои.

В городах Попасная и Рубежное продовольствия и воды у людей осталось лишь на одну неделю, заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Доступ к этим населенным пунктам осложнен, отметил он.

За минувшие сутки потери личного состава российских войск в Украине выросли на 300 человек, сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, украинская сторона за сутки уничтожила одну единицу реактивной артиллерии, одну единицу средств противовоздушной обороны, 12 оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов, 15 танков, 16 артиллерийских систем,  24 единицы автомобильной техники и 43 боевых бронированных машины. Больше всего россиян за сутки погибло на изюмском направлении, отметило ведомство.

Жертвы бомбардировки Драмтеатра в Мариуполе

Жертвами удара по драмтеатру Мариуполя 16 марта могли стать около 600 человек, говорится в расследовании агентства AP. Это вдвое больше, чем предполагали ранее городские власти. Журналисты побеседовали с 23 выжившими, спасателями, экспертами и людьми, знакомыми с организацией бомбоубежища в здании, а также работали с планами театра, фотографиями и видеозаписями.

Авторы расследования отвергают утверждения России о разрушении театра украинскими военнослужащими и его использовании в качестве военной базы. Никто из очевидцев не видел украинских солдат внутри здания, указывает AP.

Беженцы из Украины

С начала российского вторжения границу Украины с Польшей пересекли 3,138 млн беженцев, сообщили польские пограничники. Между тем в Германии полиция зарегистрировала уже 402 651 беженца из Украины. Это, прежде всего, женщины, дети и пожилые люди.

Глава Русской Православной Церкви включен в санкционный список Евросоюза. Патриарх Кирилл указан в предложении Еврокомиссии по шестому пакету санкций, сообщает AFP. Расширенный список включает 58 лиц, в том числе семью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, отмечает агентство.

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    Автор: Николай Пермяков


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