 Фотохроника войны в Украине - 03 мая | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 03.05.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 03 мая

Сумевшие покинуть Мариуполь мирные жители прибывают в Запорожье, жители Харьковской области также готовятся к эвакуации, в мире продолжаются акции солидарности с Украиной. Фотогалерея DW.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Эвакуация из Мариуполя продолжается

    В фотохронике войны в Украине от 2 мая - мирные жители из Мариуполя и близлежащих городов прибывают в Запорожье, разрушенный войной Мариуполь, акции в поддержку Украины в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Прибытие в Запорожье

    Более ста мирных жителей, эвакуированных из Мариуполя, прибыли в Запорожье. Среди них - гражданские лица, эвакуированные с "Азовстали", а также те, кто сумел выбраться из осажденного города на личном транспорте.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Эвакуация на собственном транспорте

    1 мая Россия сообщила об эвакуации из Мариуполя 80 человек в Донецкую область. На следующий день в Минобороны РФ указали, что из этой группы остаться в так называемой "ДНР" пожелали 11 человек. Остальные уехали в направлении Запорожья, на подконтрольную Киеву территорию.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Долгожданная встреча

    Григорий обнимает свою жену Оксану. Они смогли увидеться вновь 2 мая, в пункте для размещения временно перемещенных граждан в Запорожье.

  • Запорожье, 3 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Папа снова вместе с сыном

    А на этом фото украинец Андрей Федоров прижимает к груди своего сына Макара. Ранее Макар уехал из Мариуполя вместе с мамой Дарьей. В Запорожье семье наконец удалось воссоединиться.

  • Запорожье, 3 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Наконец-то в безопасности

    Эвакуируясь из районов боевых действий, люди берут с собой лишь самое необходимое. Однако оставить на произвол судьбы домашних питомцев готовы не многие.

  • Запорожье, 3 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Верный спутник

    Вот и этому четвероногому члену семьи повезло: в пострадавшей от войны легковушке его хозяев место нашлось и для него.

  • Запорожье, 3 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Когда дети снова могут улыбаться

    Эти подростки, прибывшие в Запорожье из города Токмак, коротают время в ожидании сопровождающих их взрослых. Лучи весеннего солнца на их лицах и мирное небо над головой - достаточный повод, чтобы снова начать улыбаться.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Добрались!

    А этот малыш с перепачканными дорожной пылью руками играет за рулем пострадавшего от войны автомобиля. По данным генерального прокурора Украины, с начала российского вторжения в стране погибли 220 детей и более 406 получили ранения. Больше всего детей пострадали в Донецкой и Киевской областях: 139 и 115 соответственно.

  • Мариуполь, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Одна из школ Мариуполя

    Снаряды от ручного противотанкового гранатомета лежат на полу одной из мариупольских школ, разрушенных в ходе войны.

  • Харьковская область, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Эвакуация из Харьковской области

    Эти девочки и пожилая женщина также находятся в опасности. После освобождения от оккупантов их деревни, расположенной в Харьковской области, им предстоит эвакуация.

  • Харьковская область, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Буква Z

    Этот страшный снимок тоже был сделан на окраине Харькова. Трупы четырех солдат - судя по всему, российских военнослужащих, выложены в форме буквы Z, ставшей символом войны России против Украины. По словам репортера агентства AP, предместья города напоминают сегодня "морг на открытом воздухе", где человеческие тела остаются неубранными в течение недель.

  • Мариуполь, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Разрушено все

    Этот житель Мариуполя указывает на многоквартирный дом, разрушенный в ходе боевых действий. Еще в марте заместитель мэра города Сергей Орлов рассказал в одном из интервью, что в Мариуполе не осталось ни одного здания без повреждений. По его оценке, в результате российского вторжения было разрушено 90% города.

  • Мариуполь, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Дыхание весны

    И у этих женщин за спиной разрушенные жилые дома Мариуполя. Однако в их руках весенние цветы - символ новой жизни.

  • Мюнхен, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    В знак солидарности с Украиной

    Между тем по всему миру продолжаются акции солидарности с народом Украины. Вечером 2 мая телебашня Мюнхена была подсвечена желто-голубыми цветами.

  • Лондон, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    С Украиной в сердце

    Некоторые участники благотворительного забега Vitality на 10 км в Лондоне решили выразить свою поддержку Украине, взяв с собой желто-голубые ленточки и украинские флаги и раскрасив свое лицо желто-голубыми цветами.

  • Прага, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    За Украину и против российского газа

    А эти участники движения Fridays for Future в Праге решили выразить свою солидарность Украиной, выйдя к зданию правительства Чехии с плакатами, на которых можно прочитать: "Российский газ - дерьмо".

  • Барселона, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Надежда на мир

    Итальянский урбанистический художник Сальваторе Бенинтенде, известный также под псевдонимом TVBoy, нанес это граффити на стены одного из зданий Барселоны. Тем самым он хотел выразить надежду на то, что небо над Украиной скоро снова станет мирным.

    Автор: Александра Иванова


  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Эвакуация из Мариуполя продолжается

    В фотохронике войны в Украине от 2 мая - мирные жители из Мариуполя и близлежащих городов прибывают в Запорожье, разрушенный войной Мариуполь, акции в поддержку Украины в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Прибытие в Запорожье

    Более ста мирных жителей, эвакуированных из Мариуполя, прибыли в Запорожье. Среди них - гражданские лица, эвакуированные с "Азовстали", а также те, кто сумел выбраться из осажденного города на личном транспорте.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Эвакуация на собственном транспорте

    1 мая Россия сообщила об эвакуации из Мариуполя 80 человек в Донецкую область. На следующий день в Минобороны РФ указали, что из этой группы остаться в так называемой "ДНР" пожелали 11 человек. Остальные уехали в направлении Запорожья, на подконтрольную Киеву территорию.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Долгожданная встреча

    Григорий обнимает свою жену Оксану. Они смогли увидеться вновь 2 мая, в пункте для размещения временно перемещенных граждан в Запорожье.

  • Запорожье, 3 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Папа снова вместе с сыном

    А на этом фото украинец Андрей Федоров прижимает к груди своего сына Макара. Ранее Макар уехал из Мариуполя вместе с мамой Дарьей. В Запорожье семье наконец удалось воссоединиться.

  • Запорожье, 3 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Наконец-то в безопасности

    Эвакуируясь из районов боевых действий, люди берут с собой лишь самое необходимое. Однако оставить на произвол судьбы домашних питомцев готовы не многие.

  • Запорожье, 3 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Верный спутник

    Вот и этому четвероногому члену семьи повезло: в пострадавшей от войны легковушке его хозяев место нашлось и для него.

  • Запорожье, 3 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Когда дети снова могут улыбаться

    Эти подростки, прибывшие в Запорожье из города Токмак, коротают время в ожидании сопровождающих их взрослых. Лучи весеннего солнца на их лицах и мирное небо над головой - достаточный повод, чтобы снова начать улыбаться.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Добрались!

    А этот малыш с перепачканными дорожной пылью руками играет за рулем пострадавшего от войны автомобиля. По данным генерального прокурора Украины, с начала российского вторжения в стране погибли 220 детей и более 406 получили ранения. Больше всего детей пострадали в Донецкой и Киевской областях: 139 и 115 соответственно.

  • Мариуполь, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Одна из школ Мариуполя

    Снаряды от ручного противотанкового гранатомета лежат на полу одной из мариупольских школ, разрушенных в ходе войны.

  • Харьковская область, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Эвакуация из Харьковской области

    Эти девочки и пожилая женщина также находятся в опасности. После освобождения от оккупантов их деревни, расположенной в Харьковской области, им предстоит эвакуация.

  • Харьковская область, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Буква Z

    Этот страшный снимок тоже был сделан на окраине Харькова. Трупы четырех солдат - судя по всему, российских военнослужащих, выложены в форме буквы Z, ставшей символом войны России против Украины. По словам репортера агентства AP, предместья города напоминают сегодня "морг на открытом воздухе", где человеческие тела остаются неубранными в течение недель.

  • Мариуполь, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Разрушено все

    Этот житель Мариуполя указывает на многоквартирный дом, разрушенный в ходе боевых действий. Еще в марте заместитель мэра города Сергей Орлов рассказал в одном из интервью, что в Мариуполе не осталось ни одного здания без повреждений. По его оценке, в результате российского вторжения было разрушено 90% города.

  • Мариуполь, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Дыхание весны

    И у этих женщин за спиной разрушенные жилые дома Мариуполя. Однако в их руках весенние цветы - символ новой жизни.

  • Мюнхен, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    В знак солидарности с Украиной

    Между тем по всему миру продолжаются акции солидарности с народом Украины. Вечером 2 мая телебашня Мюнхена была подсвечена желто-голубыми цветами.

  • Лондон, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    С Украиной в сердце

    Некоторые участники благотворительного забега Vitality на 10 км в Лондоне решили выразить свою поддержку Украине, взяв с собой желто-голубые ленточки и украинские флаги и раскрасив свое лицо желто-голубыми цветами.

  • Прага, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    За Украину и против российского газа

    А эти участники движения Fridays for Future в Праге решили выразить свою солидарность Украиной, выйдя к зданию правительства Чехии с плакатами, на которых можно прочитать: "Российский газ - дерьмо".

  • Барселона, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Надежда на мир

    Итальянский урбанистический художник Сальваторе Бенинтенде, известный также под псевдонимом TVBoy, нанес это граффити на стены одного из зданий Барселоны. Тем самым он хотел выразить надежду на то, что небо над Украиной скоро снова станет мирным.

    Автор: Александра Иванова


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война России против Украины 
• Война в Украине: хроника событий

Контекст

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