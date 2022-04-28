Фотохроника войны в Украине - 03 мая

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Сумевшие покинуть Мариуполь мирные жители прибывают в Запорожье, жители Харьковской области также готовятся к эвакуации, в мире продолжаются акции солидарности с Украиной. Фотогалерея DW.
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