Фотохроника войны в Украине - 03 мая

Война в Украине - 03.05.2022

Разрушено все

Этот житель Мариуполя указывает на многоквартирный дом, разрушенный в ходе боевых действий. Еще в марте заместитель мэра города Сергей Орлов рассказал в одном из интервью, что в Мариуполе не осталось ни одного здания без повреждений. По его оценке, в результате российского вторжения было разрушено 90% города.