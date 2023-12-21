Фотография года ЮНИСЕФ: Военное детство в Украине

ЮНИСЕФ назвал фотографией 2023 года снимок, на котором украинские дети играют в поле на фоне пожара, вызванного попаданием дрона в нефтебазу. В ЮНИСЕФ заявили о моменте беззаботности среди черных туч войны в Украине.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал победителей конкурса "Фотография 2023 года". Первый приз получил снимок польского фотографа Патрика Ярача, изображающий украинских детей, играющих в поле на фоне горящей нефтебазы в Ровненской области после попадания дрона. Эта фотография "символизирует свет детской силы сопротивления и радости, который прорывается сквозь тьму глобальных войн, конфликтов и катастроф", отмечается в пресс-релизе ЮНИСЕФ, опубликованном в четверг, 21 декабря.

По словам патронессы ЮНИСЕФ, супруги президента Германии Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender), дети вроде пятилетней Алины и ее подруг на этом снимке "дарят нам надежду и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее". Организация отметила, что на фото запечатлен "момент беззаботности среди черных туч войны в Украине".

Вторая и третья премии: Репортажи из Афганистана и Якутии

Вторую премию получил снимок немецкого фотографа Оливара Вайкена (Oliver Weiken) из репортажа о детском труде в Афганистане. По данным ЮНИСЕФ, Вайкен документировал будни мальчиков, которые занимаются добычей угля на месторождении Чинарак в крайне опасных условиях.

Третье место занял фоторепортаж родившейся в России и живущей во Франции Натальи Сапруновой о детстве в Якутии.

"Фотографии года ЮНИСЕФ знакомят нас с жизненной действительностью девочек и мальчиков во всем мире", которые являются противоположностью беззаботного детства, заявил член жюри немецкого комитета ЮНИСЕФ Петер-Маттиас Геде (Peter-Matthias Gaede). По его словам, на этих снимках мы видим "детей как жертв структурного насилия, бедности и беззакония".

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