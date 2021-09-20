"Фонтанка" сообщила о нападении на Бориса Вишневского в Санкт-Петербурге

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, участвовавший в завершившихся накануне выборах, сообщил о нападении на него. Несколько человек перед зданием администрации Центрального района Санкт-Петербурга отняли у него копии жалоб в ТИК, толкнули и не пропустили в здание, заявил он в понедельник, 20 сентября, изданию "Фонтанка".
По словам главы фракции "Яблоко" в петербургском Заксобрании, он подавал жалобы в ТИК с просьбой аннулировать итоги голосования на участках, на которых не велось видеонаблюдения. В этот момент ему позвонил неизвестный, представился корреспондентом "Фонтанки" и попросил встретиться на улице. Когда Вишневский вышел из здания, его ждали пять человек.
"Один из них меня оттолкнул. В здание меня не пустили, а их главный стал говорить: "Поезжайте домой, в здание вы сегодня все равно не попадете", - цитирует слова депутата "Фонтанка", отмечая, что звонивший не являлся сотрудником этого издания.
Вишневский неоднократно заявлял о нарушениях
В ходе трехдневного голосования Вишневский многократно заявлял о нарушениях в Санкт-Петербурге. 20 сентября он сообщил в соцсетях о подаче жалоб в Горизбирком и ЦИК "по самому вопиющему участку в округе в ЗАКС" - УИК №2247. Согласно протоколу, на этом УИК за Александра Ржаненкова, выдвинутого "Единой Россией", было подано 549 голосов, в то время как за остальных кандидатов в сумме - лишь 33 голоса, из них семь - за лидера петербургского "Яблока".
"При этом на большинстве избирательных участков ТИК 30 кандидат Вишневский Б.Л. получил больше голосов, чем Ржаненков А.Н. Процент голосов, поданных за других кандидатов (Я.В.Кострова, А.И. Евсеева, Е.О. Лебедеву, В.А. Суходольского), также в разы меньше их результата на других, аналогичных по составу населения, избирательных участках", - указывается в заявлении. По мнению Вишневского, "данную разницу на УИК 2247 нельзя объяснить иными обстоятельствами, кроме откровенной масштабной фальсификации в отсутствие нескольких членов комиссии с правом решающего голоса".
Перед выборами в Санкт-Петербурге разгорелся скандал, связанный с двойниками Бориса Лазаревича Вишневского. В бюллетене на выборах в Заксобрание Петербурга имелись еще два кандидата с такими же, как у него, именем и фамилией, но с другими отчествами - Иванович и Геннадьевич. Первый из них также соперничал с депутатом и на выборах в Госдуму.
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Автор: Сергей Елкин