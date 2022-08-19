 Фонд Притулы купил для Украины доступ к финским спутникам | Новости из Германии об Украине | DW | 19.08.2022

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Украина

Фонд Притулы купил для Украины доступ к финским спутникам

В рамках соглашения с благотворительным фондом Сергея Притулы компания ICEYE предоставит ВСУ доступ ко всем возможностям одного из ее спутников, уже находящихся на орбите.

Сергей Притула (фото из архива)

Сергей Притула (фото из архива)

Благотворительный фонд украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы Serhiy Prytula Charity Foundation подписал соглашение с финской компанией ICEYE, которое предоставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ к ее орбитальным спутникам. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили руководитель фонда и пресс-служба ICEYE.

"В рамках соглашения ICEYE передаст все возможности одного из своих спутников SAR, уже находящихся на орбите, для использования правительством Украины в регионе. Спутником SAR будет управлять ICEYE", - говорится в пресс-релизе компании. - Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников SAR, что позволит Вооруженным силам Украины получать радиолокационные изображения критических мест с большой частотой обновления".

Стоимость сделки не раскрывается, но, как сообщил Притула, на приобретение доступа к спутникам ушли деньги, которые были собраны в июне в ходе кампании по сбору средств на беспилотники Bayraktar ("Байрактар") для украинской армии. Речь идет о более 600 миллионов гривен (около 16,25 млн евро). Поскольку производящая дроны турецкая компания Baykar обязалась передать Киеву три беспилотника бесплатно, то, по словам Сергея Притулы, собранные деньги по согласованию с украинским Минобороны было решено потратить на покупку права использовать в течение года финский радиолокационный спутник.

Притула: Украинцы - вы сила!

"Я не знаю еще случаев в истории, когда люди от мала до велика скинулись и купили своему государству спутник! Украинцы - вы сила! И наше единство дает нам надежду на победу", - сказал Притула в видеообращении на своей странице в YouTube. По его словам, соглашение с ICEYE позволит украинской армии максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут с оперативным планированием операций.

Финская компания ICEYE занимается производством микроспутников для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли. В пресс-релизе компании отмечается, что ее спутники делают радиолокационные снимки поверхности Земли в любое время суток и при любых погодных условиях. ICEYE владеет крупнейшим в мире парком (21) коммерческих спутников с радарами с синтезированной апертурой (Synthetic aperture radar, SAR). Эта технология позволяет получать изображения поверхности Земли вне зависимости от наличия освещения и облачности.

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