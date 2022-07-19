 В Пентагоне планируют запустить спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.07.2022

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Мир

В Пентагоне планируют запустить спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет

Минобороны США заявило о создании 28 спутников, которые будут запущены на низкую и среднюю орбиту в 2025 году. Программа стоимостью 2,5 млрд долларов связана с угрозами со стороны РФ и Китая.

Министерство обороны США

Министерство обороны США

Министерство обороны США сообщило о планах запуска 28 спутников, задачей которых станет наблюдение за запусками гиперзвуковых ракет. Входящее в структуру Пентагона Управление развития космических систем (SDA) в понедельник, 18 июля, заявило, что космические системы планируется запустить на орбиту с ареля 2025 года, на их создание может быть потрачено свыше 1,3 млрд долларов.

Глава управления Дерек Тёрнер сообщил о заключении двух контрактов с компаниями L3Harris Technologies из Флориды и Northrop Grumman Strategic Space Systems из Калифорнии. Первая из них произведет 14 спутников общей стоимостью около 700 млн долларов, вторая выпустит еще 14 аппаратов стоимостью около 617 млн долларов. С учетом запуска спутников, а также наземного управления и поддержки на программу будет потрачено около 2,5 млрд долларов.

Часть спутников будет находиться на низкой орбите на расстоянии около 1000 км от Земли, другие - на средней орбите на высоте около 10-20 тысяч км, указывается далее. Аппараты будут заменяться примерно каждые пять лет, а за первыми 28 спутниками, по всей вероятности, последует вторая группа из 54 спутников.

Угрозы со стороны России и Китая

По словам Тёрнера, данная программа связана с необходимостью противостоять растущим угрозам со стороны РФ и КНР. Обе страны добились значительных успехов в создании гиперзвуковых ракет, которые из-за большой маневренности в полете сложнее отследить и сбить, чем обычные вооружения, отметил он.

"Россия и Китай разрабатывают и испытывают планирующие боевые аппараты. Эти современные ракеты высокоманевренны... Новые спутники разработаны специально для выявления, наблюдения за гиперзвуковыми ракетами и прогнозирования их целей", - заявил глава управления журналистам.

Дополнительное финансирование программы было предоставлено Конгрессом в ответ на угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе, а также на быстрый прогресс военного развития Китая, пишет AP. Агентство напоминает, что в прошлом году Китай испытал оружие, которое в Вашингтоне назвали гиперзвуковым, а Россия использовала такие ракеты для совершения ударов в ходе войны против Украины. Скорость и маневренность гиперзвукового оружия затрудняют его отслеживание и перехват. США в настоящее время испытывают гиперзвуковые ракеты.

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    Автор: Клаудиа Ден


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