Фон дер Ляйен раскритиковала действия РФ в сфере энергетики

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) резко раскритиковала действия России в области энергетики. "Мы видим, что Россия предпочитает сжигать свой газ, вместо того чтобы продавать его. Это создает дефицит на мировых энергетических рынках и приводит к резкому росту цен", - заявила фон дер Ляйен на первой сессии саммита G20 в Индонезии во вторник, 15 ноября.

По ее словам, по этой причине ЕС поддержал введение потолка цен на нефть из России - это пойдет на пользу странам с низким и средним уровнем дохода.

"Но наш лучший ответ на сложившуюся ситуацию - это ускорить переход к экологически чистым видам энергии", - добавила глава Еврокомиссии. Она подчеркнула, что это - "единственный ответ на энергетический и климатический кризисы", который открывает огромные возможности для других регионов мира. В ближайшие пять лет Европа инвестирует не менее 4 млрд евро в возобновляемые источники энергии, в частности в водородную энергетику, указала Урсула фон дер Ляйен, добавив, что это привлечет также большие частные инвестиции.

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель тоже подверг критике Россию. По его словам, Москва использовала энергию как оружие и это отрицательно влияет на экономику не только Европы, но и всего мира.

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