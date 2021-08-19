 ″Флузи″ - единственная речная церковь в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.02.2022

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По Германии

"Флузи" - единственная речная церковь в Германии (фото)

Этот плавучий храм оборудовали на старой речной барже в середине прошлого века. Сейчас его можно увидеть и посетить в Гамбурге.

Внутренний порт, Гамбург

Речная плавучая церковь (Flussschifferkirche) в Гамбурге

Гамбург • "Флузи" ("Flusi") - так по-дружески называют эту достопримечательность жители города, от немецкого слова "Fluss" - "река". С 2006 года постоянным местом стоянки единственного в Германии речного плавучего храма (Flussschifferkirche) является Внутренний порт (Binnenhafen) в Гамбурге - старейшая часть здешних морских ворот в мир, история которых насчитывает более восьми столетий.

На борту регулярно проводятся службы евангелической общины речников - капитанов и экипажей судов, в основном, перевозящих грузы по Эльбе, а также членов их семей. Сюда также приходят жители соседних домов и улиц. Здесь проходят свадьбы, обряды крещения, конфирмации, концерты, чтения, доклады… Туристам двери тоже открыты.

Плавучий храм для речников на Эльбе

Освящен храм был в 1952 году, после чего на протяжении многих десятилетий следовал по разным маршрутам, швартовался в разных местах, чтобы речники (члены этой необычной церковной общины, почти постоянно находящиеся где-то в пути) могли вместе отметить важные христианские праздники, поговорить с пастором, пообщаться между собой, обсудить новости и проблемы. Места здесь достаточно для 130 человек. Есть даже небольшой орган.

Сейчас храм постоянно находится в Гамбурге, но все же, так сказать, не стоит на вечном приколе - например, участвует в традиционном праздновании дня рождения здешнего морского порта, основанного 7 мая 1189 года, ныне - самого большого в Германии и третьего по значимости в Европе после Роттердама и Антверпена. В этом году, правда, это популярное мероприятие из-за пандемии отменили. 

Плавучая церковь в Гамбурге. Фотографии

Речная плавучая церковь (Flussschifferkirche) в Гамбурге
Речная плавучая церковь (Flussschifferkirche) в Гамбурге
Речная плавучая церковь (Flussschifferkirche) в Гамбурге
Речная плавучая церковь (Flussschifferkirche) в Гамбурге

Евангелическая портовая миссия

Традиции духовного попечительства для моряков и речников в Гамбурге уходят корнями в первые десятилетия XVIII века, когда проповедники и пасторы начали посещать экипажи - отправлялись к грузовым судам на лодках и баркасах. В середине этого же столетия здесь появилась первая плавающая церковь. О начале служб на борту оповещали с помощью судового колокола.

В 1870 года была основана Гамбургская портовая миссия. Создателем миссии был Иоганн Хинрих Вихерн (Johann Hinrich Wichern) - немецкий богослов и лютеранский пастор. В историю он вошел также как основатель школы-приюта для покинутых и неблагополучных детей и автор реформы пенитенциарной системы в Германии, которую разработал и осуществил по поручению прусских властей.

Однако более интересен другой факт. В 1839 году именно он придумал украшать дома рождественскими венками - с четырьмя большими свечами, которые зажигают одну за другой в предпраздничные недели - во время Адвентов. Именем Иоганна Хинриха Вихерна сейчас назван баркас, на котором пасторы и другие добровольные помощники из общины речников дважды в неделю посещают экипажи судов, находящихся в Гамбургском порту.

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    Автор: Максим Нелюбин, Илле Симон


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