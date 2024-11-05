Фирму из США обвинили в экспорте технологий в Россию

Американская компания Eleview International Inc. и два ее руководителя обвиняются в незаконном экспорте в Россию подсанкционных товаров на миллионы долларов. Двое обвиняемых, 54-летний Олег Наяндин и 39-летний Виталий Борисенко, предстали перед судом Восточного округа Вирджинии, сообщается на сайте министерства юстиции США в понедельник, 4 ноября. Им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Мужчины "вступили в сговор, используя три схемы уклонения от экспортных ограничений, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину", заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен. "Мы не должны допустить передачи критически важных систем и технологий тем, кто может использовать их против США и наших глобальных партнеров", - заявила прокурор Восточного округа Вирджинии Джессика Абер.

Отправленные в РФ технологии имели военное применение

По версии обвинения, подозреваемые управляли веб-сайтом онлайн-магазина, который позволял клиентам из РФ заказывать товары непосредственно у американских поставщиков. Товары прибывали на склад компании Eleview в штате Вирджиния, а затем отправлялись якобы конечным пользователям в Турцию, Финляндию и Казахстан. На самом деле, утверждает обвинение, Наяндин и Борисенко знали, что в итоге эти товары получат заказчики в России.

В рамках первой схемы обхода санкций американская компания экспортировала телекоммуникационное оборудование на сумму 1,48 миллиона долларов в Турцию, "заранее зная, что оборудование предназначено для компании, поставляющей его правительству РФ, в частности Федеральной службе безопасности (ФСБ)", говорится в сообщении Минюста. Экспортированное оборудование "имело военное применение", в частности оно использовалось российскими военными для создания и расширения сетей связи в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

В рамках второй схемы Eleview экспортировала товары "ложному конечному покупателю" в Финляндии, отмечает Минюст. Эти товары были признаны правительством США особенно важными для российского вооружения. Речь идет, в частности, об электронных компонентах, используемых в российских дронах-камикадзе. Общая сумма экспортированных товаров составила 3,45 миллиона долларов.

По третьей схеме американские товары двойного назначения отправлялись в казахстанскую компанию, которая рекламирует свои услуги по доставке оборудования в Россию.