  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесСША

Фирму из США обвинили в экспорте технологий в Россию

Кирилл Шестаков
5 ноября 2024 г.

Американская компания Eleview незаконно экспортировала в РФ технологии, имеющие военное применение. Двум руководителям фирмы грозит 20 лет тюрьмы.

https://p.dw.com/p/4mbb4
Здание Минюста США в Вашингтоне
Здание Минюста США в ВашингтонеФото: Kevin Dietsch/AFP/Getty Images

Американская компания Eleview International Inc. и два ее руководителя обвиняются в незаконном экспорте в Россию подсанкционных товаров на миллионы долларов. Двое обвиняемых, 54-летний Олег Наяндин и 39-летний Виталий Борисенко, предстали перед судом Восточного округа Вирджинии, сообщается на сайте министерства юстиции США в понедельник, 4 ноября. Им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Мужчины "вступили в сговор, используя три схемы уклонения от экспортных ограничений, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину", заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен. "Мы не должны допустить передачи критически важных систем и технологий тем, кто может использовать их против США и наших глобальных партнеров", - заявила прокурор Восточного округа Вирджинии Джессика Абер.

Отправленные в РФ технологии имели военное применение

По версии обвинения, подозреваемые управляли веб-сайтом онлайн-магазина, который позволял клиентам из РФ заказывать товары непосредственно у американских поставщиков. Товары прибывали на склад компании Eleview в штате Вирджиния, а затем отправлялись якобы конечным пользователям в Турцию, Финляндию и Казахстан. На самом деле, утверждает обвинение, Наяндин и Борисенко знали, что в итоге эти товары получат заказчики в России.

В рамках первой схемы обхода санкций американская компания экспортировала телекоммуникационное оборудование на сумму 1,48 миллиона долларов в Турцию, "заранее зная, что оборудование предназначено для компании, поставляющей его правительству РФ, в частности Федеральной службе безопасности (ФСБ)", говорится в сообщении Минюста. Экспортированное оборудование "имело военное применение", в частности оно использовалось российскими военными для создания и расширения сетей связи в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

В рамках второй схемы Eleview экспортировала товары "ложному конечному покупателю" в Финляндии, отмечает Минюст. Эти товары были признаны правительством США особенно важными для российского вооружения. Речь идет, в частности, об электронных компонентах, используемых в российских дронах-камикадзе. Общая сумма экспортированных товаров составила 3,45 миллиона долларов.

По третьей схеме американские товары двойного назначения отправлялись в казахстанскую компанию, которая рекламирует свои услуги по доставке оборудования в Россию.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Российский ВПК, несмотря на санкции, получал станки из Тайваня и Германии

Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в Россию

Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в Россию

Министерство экономики Тайваня заявило о полном прекращении поставок станков в Россию в силу ужесточения правил экспортного контроля. Эти меры приняты после публикации в СМИ серии расследований о таких поставках.
Политика3 ноября 2024 г.
Жилой дом в Киеве, поврежденный в результате удара российских беспилотников 2 ноября 2024 года

Зеленский: В дронах РФ - тысячи иностранных компонентов

Зеленский: В дронах РФ - тысячи иностранных компонентов

По словам украинского президента, компоненты от компаний из Китая, Европы и США до сих пор используются в беспилотниках и ракетах, которыми российские войска атакуют Украину.
Конфликты2 ноября 2024 г.
external

Как Россия обходит западные санкции с помощью Грузии и других постсоветских государств (11.07.2023)

Как Россия обходит западные санкции с помощью Грузии и других постсоветских государств (11.07.2023)

Россия является чемпионом мира по объему введенных против нее западных санкций. Однако РФ удается обходить многие штрафные меры с помощью серых схем. В них ключевую роль играют постсоветские государства, в том числе Грузия. Об этом говорит и увеличение ими импорта из западных стран. Во многих случаях они просто играют для России роль транзитеров грузов с санкционной продукцией.
Политика11 июля 2023 г.03:48 мин.
Показать еще