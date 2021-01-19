Фирма Bilfinger SE из ФРГ прекращает работу с Nord Stream 2

Германская компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2" из-за опасения попасть под санкции США. Об этом во вторник, 19 января, пишет издание Bild, ссылаясь на документы фирмы. По его сведениям, компания из Мангейма уже в декабре и январе сообщила Вашингтону о намерении следовать нормам американского закона PEESCA "О защите энергетической безопасности Европы".
Кроме того, германская фирма уведомила о своем намерении выйти из проекта его оператора, компанию Nord Stream 2 AG. Однако "россияне не отреагировали", поэтому Bilfinger опасается судебного иска со стороны Nord Stream 2 AG, отмечает Bild. По сведениям издания, компания подписала с оператором проекта несколько контрактов на общую сумму в 15 млн евро.
Ранее в этот же день министерство финансов Соединенных Штатов применило санкции в отношении судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус". Это судно привлечено к постройке газопровода.
Из проекта уже вышли фирмы из Швейцарии, Норвегии и Дании
Bilfinger SE пополнила список фирм, прекративших участие в проекте из-за опасения попасть под санкции США. Ранее из проекта вышли швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG, норвежская сертификационная фирма Det Norske Veritas Holding AG и датский консультант Ramboll.
Разрешение на достройку "Северного потока - 2" в Германии приостановлено
Работы по укладке труб "Северного потока - 2" были приостановлены в декабре 2019 года из-за угрозы санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.
В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии. Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии 15 января, разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено. А в водах Дании строительство затягивается, несмотря на разрешение Датского энергетического агентства.
Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.
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Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.
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Eugal убытки не грозят
Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.
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"Турецкий поток" пока недозагружен
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Азербайджанский газ для Болгарии
Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".
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TAP продолжает TANAP
В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.
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EastMed: израильский газ для ЕС
2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.
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Baltic Pipe: норвежский газ для Польши
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Финский рынок газа стал конкурентным
В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта.
Автор: Андрей Гурков