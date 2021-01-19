 Фирма Bilfinger SE из ФРГ прекращает работу с Nord Stream 2 | Новости из Германии о Германии | DW | 19.01.2021

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Германия

Фирма Bilfinger SE из ФРГ прекращает работу с Nord Stream 2

Германская фирма Bilfinger сообщила оператору "Северного потока - 2" о выходе из проекта. Фирма опасается санкций США и заверила Вашингтон, что будет следовать американскому закону PEESCA, пишет Bild.

Трубы для газопровода Северный поток - 2 в германской земле Мекленбург - Передняя Померания

Трубы для газопровода "Северный поток - 2"

Германская компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2" из-за опасения попасть под санкции США. Об этом во вторник, 19 января, пишет издание Bild, ссылаясь на документы фирмы. По его сведениям, компания из Мангейма уже в декабре и январе сообщила Вашингтону о намерении следовать нормам американского закона PEESCA "О защите энергетической безопасности Европы".

Кроме того, германская фирма уведомила о своем намерении выйти из проекта его оператора, компанию Nord Stream 2 AG. Однако "россияне не отреагировали", поэтому Bilfinger опасается судебного иска со стороны Nord Stream 2 AG, отмечает Bild. По сведениям издания, компания подписала с оператором проекта несколько контрактов на общую сумму в 15 млн евро.

Ранее в этот же день министерство финансов Соединенных Штатов применило санкции в отношении судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус". Это судно привлечено к постройке газопровода.

Из проекта уже вышли фирмы из Швейцарии, Норвегии и Дании

Bilfinger SE пополнила список фирм, прекративших участие в проекте из-за опасения попасть под санкции США. Ранее из проекта вышли швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG, норвежская сертификационная фирма Det Norske Veritas Holding AG и датский консультант Ramboll.

Разрешение на достройку "Северного потока - 2" в Германии приостановлено

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" были приостановлены в декабре 2019 года из-за угрозы санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии. Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии 15 января, разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено. А в водах Дании строительство затягивается, несмотря на разрешение Датского энергетического агентства.

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

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    Автор: Андрей Гурков


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