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Финское агентство Traficom хочет проверить танкер Eagle S

Екатерина Венкина
31 декабря 2024 г.

Агентство транспорта и связи Traficom хочет проверить танкер Eagle S, задержанный правоохранителями в связи с повреждением линии электропередачи Estlink 2.

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Танкер Eagle S
Танкер Eagle S (фото из архива)Фото: Jussi Nukari/Lehtikuva/AFP/Getty Images

Финское Агентство транспорта и связи Traficom хочет проверить танкер Eagle S, задержанный правоохранителями в связи с повреждением проложенной между Эстонией и Финляндией линии электропередачи Estlink 2. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщило финское информагентство STT.

По его данным, в планах Traficom - контроль приписки судна и соблюдение им международных правил судоходства.

При наличии сомнений танкер может быть задержан, пока нарушения не будут устранены. Проверка будет проведена, как только позволит полицейское расследование, уточнило агентство dpa.

Eagle S может входить в состав "теневого" флота РФ

По данным ЕС, Eagle S может входить в состав "теневого" флота России.  Речь идет о судах под иностранными флагами, которые Москва использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного в связи с войной РФ против Украины.

Танкер стоит на якоре к востоку от Хельсинки, экипаж допрашивают. Власти Финляндии подозревают возможную диверсию.

Полиция и береговая охрана Финляндии ведут расследование.

Eagle S ходит под флагом Островов Кука.

Многокилометровый след на дне Балтийского моря

Издание The Insider отмечало, что, согласно данным портала MarineTraffic от 25 декабря, Eagle S вышел из одного из российских портов - предположительно, он вез нефть в Египет. Однако за несколько минут до пересечения кабеля в Финском заливе судно сбросило скорость, стало совершать "странные круговые маневры", а затем вновь продолжило движение. На эти операции у танкера ушло около десяти минут, писало The Insider.

СМИ опубликовали фото танкера, на них видно, что у судна нет якоря по левую сторону борта, хотя он присутствует на более ранних снимках.

Следователи из Финляндии обнаружили многокилометровый след на дне Балтийского моря, где ранее была повреждена ЛЭП Estlink 2. След на "десятки километров", предположительно, был оставлен якорем, отмечало 29 декабря агентство Reuters.

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