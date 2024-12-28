Lloydʼs List: РФ использовала танкер как шпионское судно

Задержанный финскими властями по подозрению в диверсии танкер Eagle S ранее был оснащен оборудованием для шпионажа за кораблями и самолетами НАТО, сообщило британское издание Lloydʼs List

Танкер российского "теневого флота" Eagle S, задержанный властями Финляндии по подозрению в повреждении подводных кабелей, ранее был оснащен передающим и прослушивающим оборудованием, которое сделало его "шпионским судном". Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило британское издание Lloydʼs List со ссылкой на источник, непосредственно связанный с судном.

По его словам, оборудование, которое доставили на судно в "огромных чемоданах", было установлено на мостике. Оно потребляло так много энергии от генератора, что на судне несколько раз отключалось электричество. Во время заходов в российский и турецкий порты на судно, кроме того, доставили много ноутбуков с русской и турецкой клавиатурами.

Eagle S шпионил за кораблями и самолетами НАТО?

Оборудование использовали для записи эфира на множестве радиочастот, наблюдения за кораблями и самолетами НАТО. По возвращению Eagle S в Россию его выгрузили для анализа, сказал собеседник Lloydʼs List. По данным издания, Eagle S, проходя по проливу Ла-Манш, сбросил в воду "устройства сенсорного типа".

Источник также сообщил, что на борту танкера находился посторонний человек, не имевший разрешения на пребывание там, который к тому же не был моряком. По мнению собеседника издания, экипаж судна наверняка знал о шпионской деятельности, "поскольку это невозможно было скрыть", но "им угрожала опасность, поэтому все молчали".

Танкеры Eagle S и Swiftsea Rider под санкциями Великобритании

Кроме того, по данным Lloydʼs List, шпионское оборудование было установлено на еще одном танкере российского "теневого флота" - Swiftsea Rider. Eagle S ходит под флагом Островов Кука, Swiftsea Rider – под флагом Гондураса. Оба судна связаны с Eiger Shipping, судоходным подразделением российского нефтетрейдера Litasco и перевозят нефть из РФ в обход западных санкций. Они входят в список из 26 танкеров "теневого флота" РФ, против которых Великобритания год назад ввела санкции за "поддержку военной машины Путина".

Eagle S подозревают в диверсии в Балтийском море

Танкер Eagle S 26 декабря был задержан финской береговой охраной в Балтийском море по подозрению в "серьезной диверсии" после повреждения днем ранее трех коммуникационных кабелей, соединяющих Финляндию с Эстонией.

Издание The Insider изучило данные портала MarineTraffic, согласно которым судно Eagle S замедлило скорость на 25 процентов за несколько минут до пересечения кабеля, а потом почти полностью остановилось еще на несколько минут. После совершения ряда маневров танкер набрал скорость и продолжил путь, отмечает издание, уточняя, что он вез нефть из Петербурга в Египет.

В последние месяцы случаи повреждения кабелей в Балтийском море заметно участились и происходят систематически. Ранее сообщалось о такого рода инцидентах в водах между Швецией и Финляндией, Швецией и Литвой, а также между Финляндией и Германией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) ранее называл обрыв кабелей результатом диверсии.