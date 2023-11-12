Финляндия купила у Израиля систему противоракетной обороны

Гендиректор Минобороны Израиля Эяль Замир подписал договор о продаже Финляндии за 317 млн евро "Пращи Давида", одной из ведущих в мире систем перехвата баллистических ракет и беспилотников.

Израиль подписал соглашение с новым членом НАТО, Финляндией, о продаже своей системы противоракетной обороны "Праща Давида". В воскресенье, 12 ноября, министерство обороны Израиля назвало "историческим" это соглашение, которое подписал генеральный директор израильского оборонного ведомства Эяль Замир. По данным Минобороны, система, разработанная совместно с американскими компаниями, способна перехватывать и обезвреживать баллистические и крылатые ракеты, беспилотники и другие летательные аппараты, в том числе самолеты.

Финляндия, ставшая в апреле 31-м членом НАТО, объявила о своем намерении приобрести "Пращу Давида" вскоре после вступления в Североатлантический альянс. Объем сделки составил 317 млн евро.

Германия уже успела приобрести ПВО у Израиля

В сентябре Израиль уже заключил соглашение с Германией о поставке своей системы противовоздушной обороны Arrow 3. По данным израильских властей, стоимость той оборонной сделки составила около 3,3 млрд евро. Ожидается, что система, созданная в сотрудничестве с американской компанией Boeing, должна быть введена в эксплуатацию в ФРГ в ограниченном объеме к концу 2025 года.

Мобильная система ПВО Arrow 3 способна перехватывать баллистические ракеты, выпущенные с расстояния до 2400 километров. В будущем она должна обеспечить Германии более надежную защиту от всех известных видов воздушного нападения. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius), Arrow 3 также должна быть интегрирована в систему ПВО НАТО.

Цель - полное устранение "пробелов в небе"

Вследствие военного вторжения России в Украину Германия в 2022 году выступила с инициативой создания новой европейской системы ПВО - "Европейский небесный щит". Целью создания такого щита является устранение каких-либо пробелов в противовоздушной обороне. Предлагаемая Берлином защита неба должна включать в себя комплекс различных систем, пригодных для нейтрализации ракет средней и большой дальности или ударных беспилотников, в том числе в качестве надежной защиты от возможных воздушных атак со стороны Российской Федерации.

Смотрите также: