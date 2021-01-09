 Фильм ″Уроки фарси″ исключили из борьбы за ″Оскар″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Фильм "Уроки фарси" исключили из борьбы за "Оскар"

Совместный проект Беларуси, России и Германии, выдвинутый Беларусью, не соответствует правилам Киноакадемии. Авторы заявки не доказали, что основная часть создателей картины проживает в Беларуси.

Кадр из фильма Уроки фарси

Кадр из фильма "Уроки фарси"

Картину "Уроки фарси" исключили из номинации на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Как сообщил в ночь на субботу, 9 января, специализированный киножурнал Variety, совместный проект кинематографистов Беларуси, России и Германии, выдвинутый Беларусью, не соответствует правилам Киноакадемии. В частности, авторы заявки не доказали, что основная часть создателей картины проживает в Беларуси.

Продюсер фильма Илья Стюарт пояснил Variety, что случай является уникальным. Хотя "основной язык фильма не является официальным языком представившей его страны", картина, по мнению белорусского комитета и партнеров-продюсеров, "отвечает всем необходимым требованиям для представления страны на премии "Оскар". "Хотя мы, конечно, очень разочарованы, мы уважаем решение академии и с нетерпением ждем продолжения пути "Уроков фарси" к международной аудитории, несмотря на языковой барьер, который, по иронии судьбы, является темой и предметом фильма", - отметил Стюарт.

Премьера "Уроков фарси" состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года. Действие картины происходит в 1942 году во Франции, оккупированной нацистами. Она рассказывает о судьбе бельгийского еврея, чудом избежавшего расстрела, благодаря тому что взялся научить персидскому языку (которого он на самом деле не знает) начальника концлагеря, мечтающего после войны открыть ресторан в Иране. Съемки велись в Беларуси.

Канадский фильм также исключили из списка

"Уроки фарси" оказался не единственным фильмом, исключенным в этом сезоне из претендентов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". В декабре эта же участь постигла канадскую ленту Funny Boy ("Забавный парень") . В Киноакадемии заявили, что картина о молодом гее из Шри-Ланки не подходит под эту категорию, так как больше 50 процентов диалогов в фильме происходят на английском. Тем не менее "Забавного парня" перевели в общую категорию соискателей номинации на лучший фильм.

В конкурсе на лучший иностранный фильм пока остается российская картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", посвященная событиям в Новочеркасске 1962 года. Короткий список номинации объявят 9 февраля, а пять официальных номинантов станут известны 15 марта. Церемония вручения "Оскаров" пройдет 25 апреля.

Смотрите также: 

  • Кадр из фильма Фаворитка

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Лучший фильм

    Лучшим европейским фильмом на 32-й церемонии вручении наград Европейской киноакадемии стал фильм "Фаворитка" о придворных интригах в Великобритании 18-го века. Лучшим режиссером признан Йоргос Лантимос за работу над этим фильмом. А сыгравшая в нем главную роль английской королевы Анны Оливия Колман стала лучшей европейской актрисой.

  • Кадр из фильма Офицер и шпион

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Маститая конкуренция

    Среди других номинантов в категории "Лучший европейский фильм" были работы таких известных режиссеров, как Педро Альмодовар и Роман Полански. Фильм Романа Полански "Офицер и шпион" рассказывает об исторической фигуре - еврее Альфреде Дрейфусе, обвиненном во Франции в шпионаже в пользу Германии в 1894 году. На фото - сцена из этого фильма.

  • Кадр из фильма Крушители системы

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Ребенок, взрывающий "систему"

    "Крушители системы" немецкого режиссера Норы Фингшайдт получил Европейскую кинопремию за лучшую музыку. Он претендовал и на звание лучшего европейского фильма. Повествует о "трудной" девочке, не поддающейся воспитанию по принятым государством моделям. Блистательная игра Хелены Ценгель в роли девятилетней Бенни отмечена номинацией в категории "Лучшая актриса". Фильм выдвинут на "Оскар" от Германии.

  • Антонио Бандерас и Педро Альмодовар

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Боль и слава Педро Альмодовара

    Имя испанского режиссера Педро Альмодовара присутствовало среди номинантов в сразу нескольких дисциплинах. Его автобиографичная лента "Боль и слава" была выдвинута в номинации "Лучший европейский фильм". Кроме того, Альмодовар претендовал на звание "Лучший режиссер". В итоге, за работу в фильме лавры достались Антонио Бандерасу. Он назван лучшим европейским актером.

  • Актер Александер Шеер

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Своенравный бард из ГДР

    Среди претендентов на звание лучшего исполнителя мужской роли в 2019 году был и актер из Германии. Александер Шеер номинирован за роль барда из ГДР Герхарда Рюдигера Гундерманна. В фильме "Гундерманн" он показан как своенравный и смелый человек, пытающийся добиться успеха в репрессивной системе. Победил же в этой номинации испанский актер Антонио Бандерас за роль в фильме "Боль и слава".

  • Режиссер Селин Сьямма

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Женщины не отстают

    В 2019 году в категории "Лучший режиссер" была номинирована и женщина - французская режиссер Селин Сьямма. Ее фильм "Портрет девушки в огне" получил приз за лучший сценарий. Ранее он был отмечен на международном кинофестивале в Каннах в 2019 году.

  • Сцена из фильма Для Самы

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Документальное кино

    Лучшим европейским документальным фильмом стала лента британско-американского производства "Для Самы", снятая сирийской журналисткой Ваад аль-Катеаб. В течение пяти лет, с 2012-го по 2016-й годы, она снимала жизнь в сотрясенном гражданской войной сирийском городе Алеппо. При этом режиссер рассказала и о своей беременности.

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Первый победитель-сериал

    Впервые на сей раз был премирован сериал. В новой категории выбор победителя происходит несколько иначе, чем в других. Номинантов как таковых нет, лучший сериал выбирается напрямую. В 2019 году призером стал немецкий сериал "Вавилон-Берлин" трех режиссеров: Ахима фон Борриса, Хендрика Хандлогтена и Тома Тыквера.

  • Ладж Ли на церимонии вручения Европейской кинопремии - 2019

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Дебют года

    Победителем в категории "Лучший дебют" стала фильм французского режиссера Ладжа Ли "Отверженные".

  • Сцена из фильма Атлантика

    Лучшее кино из Европы - 2019

    "Атлантика"

    Среди фаворитов в номинации "Лучший дебют" был и французско-сенегальский фильм "Атлантика". Режиссер Мати Диоп рассказывает в нем о жизни молодой женщины, которая живет в пригороде Дакара, столицы Сенегала, и о ее расставании с любимым. Фильм показывает нищету и социальную незащищенность, бегство от невзгод и надежду на лучшую жизнь в Европе.

  • Сцена из фильма Догмэн

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    На звание фильма, наиболее понравившегося публике, претендовало 12 кинолент. Победителя выбирают путем опроса зрителей. Среди номинантов, в частности, был фильм "Догмэн" итальянского режиссера Матео Гарроне. Он рассказывает о жизни парикмахера, который стрижет собак, и вынужденно вступает в борьбу с представителем преступного мира.

  • Кадр из фильма Холодная война

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    Победу в зрительском голосовании одержал драматический фильм Павла Павликовского "Холодная война" - о напряженных отношениях не только СССР с Западом, но и между мужчиной и женщиной. Фильм получил высокие оценки критиков.

    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


Смотреть видео 32:41

Дарья Жук в "Немцова.Интервью": Новое поколение белорусов более европейское

 

Реклама

Самые читаемые

Что грозит отказникам от вакцинации в Германии?  

Уже 4 месяца в тюрьме. Что говорят родственники Марии Колесниковой?  

Белорусские власти против Координационного совета оппозиции  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно