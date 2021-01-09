Фильм "Уроки фарси" исключили из борьбы за "Оскар"

Картину "Уроки фарси" исключили из номинации на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Как сообщил в ночь на субботу, 9 января, специализированный киножурнал Variety, совместный проект кинематографистов Беларуси, России и Германии, выдвинутый Беларусью, не соответствует правилам Киноакадемии. В частности, авторы заявки не доказали, что основная часть создателей картины проживает в Беларуси.

Продюсер фильма Илья Стюарт пояснил Variety, что случай является уникальным. Хотя "основной язык фильма не является официальным языком представившей его страны", картина, по мнению белорусского комитета и партнеров-продюсеров, "отвечает всем необходимым требованиям для представления страны на премии "Оскар". "Хотя мы, конечно, очень разочарованы, мы уважаем решение академии и с нетерпением ждем продолжения пути "Уроков фарси" к международной аудитории, несмотря на языковой барьер, который, по иронии судьбы, является темой и предметом фильма", - отметил Стюарт.

Премьера "Уроков фарси" состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года. Действие картины происходит в 1942 году во Франции, оккупированной нацистами. Она рассказывает о судьбе бельгийского еврея, чудом избежавшего расстрела, благодаря тому что взялся научить персидскому языку (которого он на самом деле не знает) начальника концлагеря, мечтающего после войны открыть ресторан в Иране. Съемки велись в Беларуси.

Канадский фильм также исключили из списка

"Уроки фарси" оказался не единственным фильмом, исключенным в этом сезоне из претендентов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". В декабре эта же участь постигла канадскую ленту Funny Boy ("Забавный парень") . В Киноакадемии заявили, что картина о молодом гее из Шри-Ланки не подходит под эту категорию, так как больше 50 процентов диалогов в фильме происходят на английском. Тем не менее "Забавного парня" перевели в общую категорию соискателей номинации на лучший фильм.

В конкурсе на лучший иностранный фильм пока остается российская картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", посвященная событиям в Новочеркасске 1962 года. Короткий список номинации объявят 9 февраля, а пять официальных номинантов станут известны 15 марта. Церемония вручения "Оскаров" пройдет 25 апреля.

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