Фильм Серебренникова вошел в основную программу Каннского фестиваля

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в основную конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщают организаторы фестиваля в четверг, 3 июня.

Картина является совместным производством России, Франции, Германии и Швейцарии и основана на романе-бестселлере Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". В фильме снялись, в том числе Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин - младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко.

Серебренниковназвал фильм "Петровы в гриппе" "попыткой выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту", передает его слова агентство "Интерфакс".

Приговор Серебренникову

В июне 2020 года после многолетнего процесса суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в хищении государственных средств при подготовке спектаклей. Ему запрещено менять место жительства. Судья также предписал солидарно взыскать с Серебренникова, экс-гендиректора созданной им театральной труппы "Седьмая студия" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 млн рублей по иску Министерства культуры РФ.

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