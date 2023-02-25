Фильм о психиатрической клинике выиграл на Берлинале

Главный приз 73-го кинофестиваля Берлинале получил документальный фильм французского режиссера Николя Филибера "На "Адаманте"", который рассказывает о плавающем по реке Сене парижском центре помощи людям с психическими расстройствами. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили на церемонии награждения, прошедшей в главном фестивальном дворце.

"Золотого медведя" крайне редко присуждают документальному кино. Агентство dpa сообщает, что сам режиссер прокомментировал эту новость восклицанием: "Вы что, с ума сошли?"

Вторая по значению награда - большой приз жюри - досталась немецкого кинорежиссеру Кристиану Петцольду (Christian Petzold) за драму "Красное небо" о том, как компания молодых людей на Балтийском побережье познает муки творчества и муки любви. "Красное небо" - вторая часть трилогии Петцольда, в которой реальность встречается с фантастическими явлениями. Первая часть, "Ундина", о берлинской русалке, была показана на Берлинале в 2020 году.

София Отеро от волнения и радости расплакалась на церемонии награждения Фото: Joerg Carstensen/dpa/AP/picture alliance

"Серебряный медведь" за лучшую актерскую работу был присужден 8-летней Софии Отеро за главную роль в испанской драме "20 тысяч разновидностей пчел". "Медведя" за лучший сценарий получила немецкий режиссер Ангела Шанелек (Angela Scnanelec).

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