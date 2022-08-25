"На Западном фронте без перемен" поборется за "Оскар"

В Мюнхене жюри во главе с актрисой Марией Фуртвенглер (Maria Furtwängler) выбрало для борьбы за главную кинопремию мира картину "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера (Edward Berger).

Фильм основан на одноименном произведении немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque), опубликованном в 1929 году, считающегося образцом антивоенного романа. Ремарк рисует портрет поколения, которое в эйфории уходит на фронт прямо со школьной скамьи и в итоге погибает в мясорубке Первой мировой войны. Роман был впервые экранизирован в 1930 году в США и, получив два главных "Оскара" за лучшую режиссуру и лучший фильм, стал киноклассикой. Вторая версия была снята для телевидения в 1979 году и была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Новая экранизация - третья по счету и первая из Германии - выйдет на платформе Netflix уже осенью.

"Эрих Мария Ремарк написал свой роман почти сто лет назад и, к сожалению, сегодня он актуальнее, чем мы даже могли предположить", - говорит в интервью Эдвард Бергер. "Побороться за "Оскар" - большая честь. Нас ожидает долгий путь", - подчеркнул он.

Бергер, снявший известный сериал-триллер 2015 года "Германия 83" (Deutschland 83), собрал настоящий звездный состав. Главную роль в фильме исполняет молодой австрийский актер Феликс Каммерер, известный по своим театральным работам в Вене. В других ролях заняты признанные звезды: Даниэль Брюль (Daniel Brühl), Альбрехт Шух (Albrecht Schuch) и Себастиан Хюлк (Sebastian Hülk). Локациями для съемок стали Германия, Бельгия и Чехия.

Кстати, "На западном фронте без перемен" обошел восемь других претендентов, включая фильм "Дорогой Курт" (Lieber Kurt) режиссера, продюсера и актера Тиля Швайгера (Til Schweiger). Это экранизация бестселлера "Курт" Сары Каттнер (Sarah Kuttner) о судьбе молодой семьи, в которой сам Швайгер играет одну из главных ролей. Премьера фильма назначена на 15 сентября.

В начале долгого пути к трофею

Победа в национальном голосовании - первый шаг на долгом пути к заветной премии. В декабре в США будет объявлен шорт-лист, куда попадут пятнадцать претендентов в номинации "лучший международный фильм". Далее из этого списка будут отобраны пять киноработ, из которых в итоге останется один победитель.

Так, в прошлом году футуристическая трагикомедия Марии Шрадер (Maria Schrader) "Я создан для тебя" ("Ich bin dein Mensch") попала в шорт-лист, но не прошла в финал. А последним победителем в этой номинации от Германии в далеком 2006 году была драма о жизни в ГДР "Жизнь других" ("Das Leben der Anderen").

"На западном фронте без перемен" выходит в немецкий кинопрокат 29 сентября.

На платформе Netflix фильм будет доступен к просмотру c 28 октября.

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта 2023 года в Голливуде.

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