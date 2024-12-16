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ФИФА "сожалеет", что показала карту Украины без Крыма

Алексей Волошинов
16 декабря 2024 г.

Украинская ассоциация футбола опубликовала на своем сайте ответ ФИФА на ее претензии. До этого на жеребьевке отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года карту страны показали без аннексированного Крыма.

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Кубок мира по футболу во время жеребьевки отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года
Кубок мира по футболу во время жеребьевки отборочного турнира на чемпионат мира 2026 годаФото: Ennio Leanza/KEYSTONE/picture alliance

Международная федерация футбола ФИФА ответила Украинской ассоциации футбола (УАФ) на ее претензию относительно отсутствия аннексированного Крыма на карте страны во время жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Письмо за подписью директора по работе с ассоциациями-членами ФИФА Эльхана Мамедова УАФ опубликовала на своем сайте в воскресенье, 15 декабря.

В письме говорится, что инфографика была подготовлена сторонним исполнителем. В ФИФА добавили, что уже предприняли шаги, чтобы исправить ситуацию и начали внутреннюю проверку, чтобы быть уверенными, что подобное не повторится в будущем. "Мы полностью понимаем деликатность этой темы и, даже учитывая, что инцидент был неумышленным, мы искренне сожалеем о беспокойстве, которое он мог вызвать", - пояснили в федерации.

Во время жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026 карту Украины показали без Крыма

В ходе жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года в видеоролике была показана карта Украины без аннексированного Россией полуострова Крым в ее составе. После этого УАФ подала жалобу в ФИФА и Европейский футбольный союз УЕФА.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. В отборочном турнире к нему сборная Украины встретится с победителем пары Франция-Хорватия, Исландией и Азербайджаном. Команда Грузии сыграет с Турцией, Болгарией и Испанией или Нидерландами; Казахстан - с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном. Сборная Германии попадет либо в группу к Словакии, Северной Ирландии и Люксембургу, либо к Норвегии, Израилю, Эстонии и Молдове.

 

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