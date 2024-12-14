Киев требует от ФИФА извинений из-за карты Украины без Крыма

ФИФА показала в телеэфире карту, на которой Крым не был обозначен тем же цветом, что и Украина. Украинская ассоциация футбола и МИД в Киеве добиваются от Международной федерации футбола извинений.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и министерство иностранных дел в Киеве обратились к Международной федерации футбола (ФИФА), требуя извинений за демонстрацию карты, на которой аннексированный Россией Крым не был включен в очертания территории Украины. В письме УАФ на имя генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрема и генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодора Теодоридиса ошибка в изображении карты Украины называется абсолютно неприемлемой, сообщила УАФ в пятницу, 13 декабря.

В обращении говорится, что речь идет о демонстрации карты во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026, и подчеркивается, что, учитывая официальные решения и резолюции Совета ФИФА и Исполкома УЕФА относительно территориальной целостности Украины, подобное изображение "выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА".

МИД Украины: Мы исправили карту для вас

Извинений от ФИФА добивается также спикер украинского МИДа Георгий Тихий. "Перерисовав международные границы во вчерашнем эфире, вы не только нарушили международное право, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступление агрессии против Украины, - написал он в Facebook в субботу, 14 декабря, приложив к посту изображения двух карт - той, что была показана в телеэфире, и исправленной, на которой территория Крыма закрашена тем же цветом, что и остальная часть Украины. - Мы исправили карту для вас и ожидаем публичных извинений".

Карта, вызвавшая возмущение в Украине, была продемонстрирована 13 декабря во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года. На ней были обозначены страны, которые не могут пересечься в турнире.

По результатам жеребьевки украинская сборная попала в группу D, где ее соперниками станут победитель четвертьфинала Лиги наций (Франция или Хорватия), Исландия и Азербайджан.