 FAZ: Что будет с транзитом российского газа через Украину? | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 31.10.2019

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Пресса

FAZ: Что будет с транзитом российского газа через Украину?

После того, как Дания одобрила строительство "Северного потока - 2", Россию нужно обязать осуществлять транзит газа через Украину в долгосрочной перспективе, считает Райнхард Фезер.

Строительство газопровода Северный поток-2

Строительство газопровода "Северный поток-2"

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) опубликовала комментарий своего обозревателя Райнхарда Фезера, посвященный решению датских властей, давших разрешение на строительство в территориальных водах страны газопровода "Северный поток-2", который должен быть проложен по дну Балтийского моря: 

"После того как Дания последней из европейских стран, через территориальные воды которых проходит трубопровод "Северный поток - 2", согласилась с его строительством, необходимо сделать все для того, чтобы проект не нанес ущерб европейской безопасности. Ключевое решение должно быть принято в Брюсселе, где Россия, Украина и ЕС ведут переговоры о будущем транзита газа через Украину.

Контекст

Отсутствие информации о предстоящем старте решающей стадии сооружения "Северного потока" вызывает подозрения, что за кулисами энергпроекта общеевропейского значения усилились политические трения. Мнение Андрея Гуркова. (19.03.2010)

В немецком концерне E.ON перестали считать долевое участие в капитале российского партнера стратегическим активом. Вырученные от продажи акций миллиарды пойдут на погашение долгов. Мнение Андрея Гуркова. (01.12.2010)

25-летие сотрудничества с BASF показывает, сколь многого можно добиться, занимаясь нормальным бизнесом с серьезными европейскими партнерами, считает Андрей Гурков. (12.10.2015)

Пока судьба "Турецкого потока" остается неясной, Москва делает ставку на "Северный поток - 2". Но новый крупный проект "Газпрома" будет не так просто реализовать, считают аналитики. (16.10.2015)

Если в ближайшие недели в этом вопросе не будет достигнуто соглашение, то в конце года между Россией и Украиной может разразиться газовый спор с перебоями в поставках "голубого топлива" в Европу, как это произошло десять лет назад. Все заинтересованы в том, чтобы этого не допустить.

В то же время еще важнее обязать Россию осуществлять транзит газа через Украину в долгосрочной перспективе. Зависимость России от бесперебойного транзита газа на Запад через Украину до сих пор служила гарантией того, что Кремль воздержится от дальнейшей эскалации гибридной войны против этой страны.

В обозримом будущем эта зависимость исчезнет благодаря "Северному потоку - 2". Такому развитию событий не сможет помешать долгосрочный транзитный контракт между Москвой и Киевом - тем более, что в готовности российской стороны соблюдать его условия есть сомнения. Но такой контракт - это все же лучше, чем совсем ничего."

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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