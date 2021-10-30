"Евротройка" и США призвали Иран вернуться к переговорам о ядерной сделке

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали президента Ирана Эбрахима Раиси воспользоваться возможностью возвращения Соединенных Штатов к ядерной сделке 2015 года, с тем чтобы избежать "опасной эскалации". "Это будет возможно только в том случае, если Иран изменит направление", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в субботу, 30 октября.

"Мы призываем президента Раиси использовать эту возможность и приложить усилия, чтобы немедленно довести переговоры до результата. Это единственный надежный способ предотвратить опасную эскалацию, которая не будет отвечать интересам ни одной страны", - отмечается в документе.

"Евротройка" и США разделяют глубокую обеспокоенность "ускорением темпа провокационных шагов" Тегерана, в том числе производством высокообогащенного урана и обогащенного металлического урана. "У Исламской Республики нет обоснованно гражданской потребности ни в одной из этих мер, однако обе имеют важное значение в программе разработки ядерного оружия", - подчеркивается в заявлении.

"Евротройка" и США готовы сотрудничать с РФ, КНР и ЕС по Ирану

При этом лидеры четырех стран "убеждены, что по-прежнему возможно быстро достичь понимания по вопросу о возвращении к полному соблюдению" условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Они заявили о готовности "продолжить тесное сотрудничество с Россией, Китаем и Евросоюзом в качестве координатора в решении этого важнейшего вопроса".

Меркель, Байден, Макрон и Джонсон провели встречу на полях саммита стран "большой двадцатки" (G20) в Риме. Как ранее сообщил Белый дом, целью этой встречи было выработать общую позицию по отношению к Ирану.

ЕС и мировые державы изо всех сил пытаются добиться возобновления обсуждений на тему ядерной сделки с Ираном в Вене. Замглавы МИД Исламской Республики Али Багери после встречи с посредниками Европейского Союза в Брюсселе 27 октября заявил, что Тегеран готов вернуться к переговорам до конца ноября.

Ядерная сделка с Ираном

СВПД, который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

В апреле в Вене начались переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД. Однако они зашли в тупик после того, как президентом Ирана был избран сторонник жесткой линии в отношениях с Западом Раиси.

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