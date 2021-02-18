Иран отверг встречу по ядерной сделке без отмены санкций США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг вероятность участия Тегерана в планируемой ЕС встрече по ядерной сделке с участием США без предваряющего ей снятия санкций Вашингтона. Такое заявление руководитель иранской дипломатии сделал в воскресенье, 21 февраля, в эфире базирующегося в Тегеране новостного телеканала Press TV.

"США не могут просто так без дальнейших шагов вернуться к ядерному соглашению", - предупредил он. В Twitter министр иностранных дел Ирана добавил, что Вашингтон должен принять меры по исправлению ранее взятого курса, а именно, подтвердить свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВДП) и "эффективно выполнить обязательства".

Помощник президента США: Байден готов к переговорам

Между тем в Белом доме говорят, что в вопросах поиска дипломатического решения мяч - на стороне Исламской Республики. Президент США Джозеф Байден готов сесть "с иранцами за стол переговоров по вопросу о том, как вернуть строгие ограничения на их ядерную программу". "Это предложение - все еще в силе, потому что мы считаем, что дипломатия - это наилучший способ", - заявил помощник главы американского государства по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS. По словам Салливана, это - "Иран, а не Соединенные Штаты, находится сейчас в изоляции, и мяч - на его стороне".

Гендиректор МАГАТЭ находится с визитом в Тегеране

Ранее, 20 февраля, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран для обсуждения дальнейшего сотрудничества с Ираном в области верификации на его атомных объектах.

До этого, 19 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Тегерана для возобновления переговоров с Ираном по его атомной программе. По словам Псаки, идею о диалоге между Ираном и шестью мировыми державами, заключившими атомную сделку с этой страной, - Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США, - выдвинул Евросоюз.

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