 Иран отверг встречу по ядерной сделке без отмены санкций США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.02.2021

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Мир

Иран отверг встречу по ядерной сделке без отмены санкций США

В Белом доме говорят, что в вопросах поиска дипломатического решения мяч - на стороне Тегерана. По словам помощника по нацбезопасности Салливана, президент США Байден готов сесть "с иранцами за стол переговоров".

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг вероятность участия Тегерана в планируемой ЕС встрече по ядерной сделке с участием США без предваряющего ей снятия санкций Вашингтона. Такое заявление руководитель иранской дипломатии сделал в воскресенье, 21 февраля, в эфире базирующегося в Тегеране новостного телеканала Press TV.

"США не могут просто так без дальнейших шагов вернуться к ядерному соглашению", - предупредил он. В Twitter министр иностранных дел Ирана добавил, что Вашингтон должен принять меры по исправлению ранее взятого курса, а именно, подтвердить свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВДП) и "эффективно выполнить обязательства".

Помощник президента США: Байден готов к переговорам

Между тем в Белом доме говорят, что в вопросах поиска дипломатического решения мяч - на стороне Исламской Республики. Президент США Джозеф Байден готов сесть "с иранцами за стол переговоров по вопросу о том, как вернуть строгие ограничения на их ядерную программу". "Это предложение - все еще в силе, потому что мы считаем, что дипломатия - это наилучший способ", - заявил помощник главы американского государства по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS. По словам Салливана, это - "Иран, а не Соединенные Штаты, находится сейчас в изоляции, и мяч - на его стороне".

Гендиректор МАГАТЭ находится с визитом в Тегеране

Ранее, 20 февраля, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран для обсуждения дальнейшего сотрудничества с Ираном в области верификации на его атомных объектах.

До этого, 19 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Тегерана для возобновления переговоров с Ираном по его атомной программе. По словам Псаки, идею о диалоге между Ираном и шестью мировыми державами, заключившими атомную сделку с этой страной, - Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США, - выдвинул Евросоюз.

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    Автор: Наталья Позднякова


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