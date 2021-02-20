Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Иран для обсуждения верификации на атомных объектах

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран, где обсудит дальнейшее сотрудничество с Ираном в области верификации на его атомных объектах. Об этом в субботу, 20 февраля, в Twitter сообщил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Гросси только что прибыл в Тегеран и был принят заместителем" главы главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехрузом Камальванди, написал постпред.

Визит, который продлится по воскресенье, проходит в преддверии запланированного на 23 февраля вступления в силу закона, который, как ожидается, ограничит объем инспекций в стране. Между тем в Исламской Республике отмечали, что не прекратят сотрудничество с МАГАТЭ и не планируют выдворять наблюдателей агентства из страны.

Гендиректор МАГАТЭ надеется на успех визита

Сам Гросси ранее уточнил в Twitter, что встретится с "с высокопоставленными иранскими чиновниками для поиска взаимоприемлемого решения, совместимого с иранским законодательством - чтобы МАГАТЭ могло продолжить важнейшую верификационную деятельность в Иране". "Надеюсь на успех - это в интересах всех нас", - добавил глава организации.

До этого, 19 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Тегерана для возобновления переговоров с Ираном по его атомной программе. По словам Псаки, идею о диалоге между Ираном и шестью мировыми державами, заключившими атомную сделку с этой страной, - Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США, - выдвинул Евросоюз.

Разногласия Ирана и США по атомной программе

Между Ираном и США сохраняются разногласия по поводу того, кто должен сделать первый шаг для оживления договора, который Вашингтон покинул в одностороннем порядке при занимавшем на тот момент пост президента США Дональде Трампе.

Тегеран заявляет, что сначала Соединенные Штаты должны отменить санкции против него, угрожая в противном случае закрыть инспекторам МАГАТЭ доступ на свои атомные объекты. В свою очередь США выражали уверенность, что первым делом Иран должен вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП).

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