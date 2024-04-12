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Евросоюз выходит из зимы с рекордным объемом хранимого газа

Роман Сулима
12 апреля 2024 г.

"Несмотря на многие опасения, мы стали сильнее, чем раньше, с большей энергетической безопасностью и солидарностью и с более чистым энергобалансом", - говорится в заявлении комиссара по энергетике ЕС Кадри Симсон.

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Резервуары для хранения газа, ветряные турбины и краны в порту Гамбурга
Резервуары для хранения газа, ветряные турбины и краны в порту ГамбургаФото: Calado/Zoonar/picture alliance

Газохранилища стран Евросоюза по данным на 31 марта, дату окончания зимнего отопительного сезона, были заполнены более чем на 58%, что является рекордными весенним показателями "за всю историю наблюдений". Об этом говорится в заявлении комиссара по энергетике ЕС Кадри Симсон, опубликованном на официальном сайте Евросоюза в пятницу, 12 апреля.

"Европа выходит из второй зимы после незаконного вторжения России в Украину. Несмотря на многие опасения, мы стали сильнее, чем раньше, с большей энергетической безопасностью и солидарностью и с более чистой энергетической структурой", - написала комиссар, утонив, что такие высокие уровни хранения стали результатом не только успешной диверсификации поставок энергии, но и "усилий граждан и бизнеса по снижению спроса на газ, а также наших инвестиций в возобновляемые источники энергии - трех столпов нашего плана REPowerEU".

Кадри Симсон призвала к дальнейшей поддержке как граждан Евросоюза и промышленности, так и "наших украинских друзей". "Обеспечение энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, снижение цен и продвижение перехода к чистой энергетике остаются приоритетными задачами", - говорится в тексте заявления. Симсон подтвердила, что цены вернулись "на довоенный уровень", и "Европа может с уверенностью начать пополнять запасы газа к отопительному сезону следующей зимой", заметив при этом, что способность ЕС справляться с энергетическим кризисом является предметом гордости, однако это не повод для приостановки усилий.

Цели и результаты REPowerEU

План REPowerEU, призванный положить конец зависимости стран Европы от российского ископаемого топлива, Европейская комиссия предложила к рассмотрению в марте 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. В течение 2022 года последовал ряд чрезвычайных законодательных мер в области энергетики, которые были реализованы совместно государствами-членами ЕС.

После принятия плана REPowerEU доля импорта российского газа в Европу снизилась с 45% в 2021 году до 24% в 2022 году и далее до 15% в 2023 году. Европейцы сократили свой спрос на газ почти на 20%, что позволило сэкономить более 107 млрд куб. м газа за последние 18 месяцев. Увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе позволило заменить 24 млрд куб. м российского газа в 2022 и 2023 годах. "Благодаря этому выбросы от энергетического сектора в 2023 году сократились почти на четверть, но при этом экономика продолжила свой рост", - говорится в заявлении Кадри Симсон.

За полтора года цены на газ в ЕС упали на порядок

"После достижения пика в более чем 300 евро/МВтч в разгар военной энергетической политики России в августе 2022 года, цены на газ упали до довоенного уровня и с января 2024 года постоянно находились ниже 30 евро/МВтч", - приводит данные комиссар ЕС.

 

 

 

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