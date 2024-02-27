Евросоюз ужесточил наказания за экологические преступления

Европарламент принял новую директиву ЕС, расширяющую список преступлений против окружающей среды и ужесточающую наказания за них. За экопреступление, приведшее к смерти людей, будет грозить от 10 лет лишения свободы.

Европейский парламент (ЕП) во вторник, 27 февраля, подавляющим большинством голосов одобрил обновленную директиву Евросоюза о борьбе с преступлениями против окружающей среды. Как сообщается на сайте ЕП, за документ проголосовали 499 депутатов Европарламента, против высказались 100, еще 23 при голосовании воздержались.

Документ предусматривает расширение списка преступлений против окружающей среды и ужесточение наказаний за них. К серьезным экологическим нарушениям среди прочих относятся незаконный оборот древесины, полученной путем нелегальных вырубок, незаконная утилизация экологически вредных деталей машин и нарушение правил использования и утилизации вредных для окружающей среды химических веществ.

Новая директива вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. У государств-членов будет два года, чтобы закрепить ее в национальном законодательстве.

Строгие штрафы и тюремные сроки

"Настало время бороться с трансграничными преступлениями на уровне ЕС, применяя согласованные и сдерживающие санкции для предотвращения новых экологических преступлений", - заявил депутат Европарламента от Нидерландов Антониус Мандерс. Он отметил, что согласно новому законодательству, лица, занимающие руководящие должности в компании, ответственной за загрязнение окружающей среды, могут быть привлечены к ответственности наравне с самим предприятием.

Экологические преступления, совершенные частными лицами и представителями компаний, будут наказываться лишением свободы на срок до восьми лет, в зависимости от того, насколько длительным, серьезным или обратимым является нанесенный ущерб. За умышленные экопреступления, повлекшие за собой смерть людей, физическим лицам во всех странах ЕС будет грозить лишение свободы на срок от 10 лет.

Для компаний за тяжкие преступления против окружающей среды предусмотрен штраф в размере до 5% от их мирового годового оборота либо выплата до 40 млн евро.

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