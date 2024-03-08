ЕС осудил план Израиля по заселению Западного берега Иордана

Европейский Союз осудил план Израиля по строительству 3426 единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, который ранее утвердил Комитет по высшему планированию страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатической службы ЕС в пятницу, 8 марта.

Евросоюз призвал власти Израиля отменить эти решения и заявил о незаконности поселений в соответствии с международным правом. По мнению европейской службы внешних связей, расширение поселений на Западном берегу "представляет собой препятствие для установления мира", поскольку "угрожает созданию двух государств".

В сообщении говорится, что ЕС, как и прежде, не признает "никаких изменений границ, существовавших до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима". Подчеркивается также, что в преддверии предстоящих праздников Рамадана, Песаха, Пурима и Пасхи "крайне важно сохранить статус-кво в отношении Святых мест". Кроме того, дипслужба Европейского союза призвала к "немедленной гуманитарной паузе" в секторе Газа и освобождению всех израильских заложников.

Израиль планирует расширить поселения на Западном берегу реки Иордан

В среду, 6 марта, Израиль одобрил план строительства 3426 новых домов в поселениях на Западном берегу. По словам министра финансов страны Бецалеля Смотрича, это решение стало "адекватным сионистским ответом" на теракт 22 февраля в поселении Мааль-Адумим под Иерусалимом. Тогда трое вооруженных палестинцев открыли огонь по автомобилям, стоявшим в пробке. В результате террористической атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения.

После победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль создает на территории Западного берега реки Иордан свои поселения. С точки зрения Совета Безопасности ООН, эта территория находится под израильской оккупацией. Израиль же настаивает на ее спорном статусе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 30 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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