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Израиль расширит поселения на Западном берегу реки Иордан

Дмитрий Андреев
10 мин. назад

Власти Израиля одобрили строительство около 5700 квартир на Западном берегу реки Иордан. США и другие страны призывают прекратить расширять поселения ради решения палестино-израильского конфликта.

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Израильское поселение на Западном берегу реки Иордан
Израильское поселение на Западном берегу реки Иордан (фото из архива)Фото: Ariel Schalit/AP/picture alliance

Власти Израиля одобрили строительство около 5700 квартир для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Ответственный орган в понедельник, 26 июня, утвердил соответствующие планы строительства жилья в различных населенных пунктах.

Позиция правительства Израиля идет вразрез с призывами США и ряда других стран Запада прекратить строительство поселений в пользу урегулирования многолетнего конфликта между израильтянами и палестинцами. С января текущего года кабинет министров во главе с Биньямином Нетаньяху одобрил финансирование более 7000 новых единиц жилья.

Планы властей вызвали критику израильской правозащитной организации Peace Now. По ее мнению, правительство "беспрецедентными темпами ведет нас к полной аннексии Западного берега реки Иордан".

США обеспокоены решением израильских властей

Глубокую обеспокоенность решением израильских властей выразили Соединенные Штаты. По словам официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера, официальные лица США публично и в частном порядке дали понять Израилю, что они выступают против действий, направленных на расширение израильских поселений на этой территории. "Мы считаем, что поселения являются препятствием для основанного на сосуществовании двух государств решения конфликта", - сказал Миллер.

В конце 2016 года Совет Безопасности ООН призвал израильскую сторону полностью прекратить строить поселения на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Их возведение не имело юридической силы и являлось нарушением международного права, подчеркивалось в резолюции Совбеза всемирной организации.

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