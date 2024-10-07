ESA запустила в космос миссию Hera по изучению астероидов

Созданный в Германии космический зонд изучит последствия проведенного в 2022 году эксперимента, в рамках которого была изменена траектория движения астероида Диморф.

С мыса Канаверал в американском штате Флорида стартовала европейская космическая миссия Hera по изучению последствий столкновения с астероидом. В понедельник, 7 октября, разработанный и построенный в Германии космический зонд был запущен на ракете Falcon 9 частной компании SpaceX.

Рассчитанная на два года миссия началась спустя два года после космического эксперимента, проведенного Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В рамках миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), запущенной в 2021 году, в конце сентября 2022 года было осуществлено контролируемое столкновение беспилотного космического аппарата с астероидом Диморф - спутником астероида Дидим.

В результате впервые в истории исследования космоса человеком удалось изменить орбиту небесного тела посредством контролируемого столкновения с ним зонда. По данным NASA, до столкновения с зондом время, необходимое для облета Диморфа вокруг более крупного Дидима, составляло 11 часов и 55 минут. После столкновения оно сократилось на 33 минуты, то есть орбиту Диморфа удалось приблизить к Дидиму. В NASA указывали, что до столкновения с зондом DART астероиды Диморф и Дидим не представляли опасности для Земли и что они не представляют ее и сейчас.

Hera изучит последствия эксперимента с астероидом

Нынешняя миссия Hera Европейского космического агентства (ESA) направлена на изучение последствий данного эксперимента. Ее целью является разработка мер по более эффективной защите Земли от ударов астероидов в будущем. Германия является крупнейшим участником миссии Hera стоимостью 383 млн евро.

В 2025 году космический аппарат, построенный бременской компанией OHB, должен пролететь мимо Марса, а в 2026-м - достичь астероидов Дидим и Диморф. С его помощью предполагается исследовать, как именно изменилась форма астероидов в результате удара. Зонд оснащен 12 измерительными приборами и различными камерами.

Через несколько лет после миссии Hera планируется запустить новый космический зонд Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety). Как предполагается, он будет исследовать астероид Апофис диаметром около 375 м, который 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии 32 тысячи км от Земли (для сравнения - Луна находится в среднем более чем в 10 раз дальше от Земли).

Лишь немногие астероиды потенциально опасны для Земли

В настоящее время ученым не известны астероиды, которые в обозримом будущем способны врезаться в Землю. Из миллиардов астероидов и комет в Солнечной системе лишь немногие классифицируются как потенциально опасные для Земли. В ближайшие 100 лет не ожидается нового столкновения небесного тела с Землей.

Вблизи нашей планеты ученые идентифицировали около 27 тысяч небесных тел, около 10 тысяч из них имеют диаметр более 140 метров. Удар астероида размером с Диморф, диаметр которого составляет около 160 метров, был бы сильнее, чем взрыв атомной бомбы и смог бы уничтожить целый город, пишет AFP.

Еще более крупные астероиды могут нести катастрофические последствия. Ученые считают произошедшее 66 млн лет назад столкновение с Землей небесного тела главной причиной вымирания динозавров и многих других видов живой природы. В 2013 году над Челябинском взорвался астероид диаметром около 20 м, в результате разрушений от взрывной волны пострадали около 1,5 тысячи человек.