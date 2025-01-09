В Европе чиновники посоветовали после праздников съесть елку

Каждый год после новогодних праздников немцы выносят из своих домов и квартир миллионы елок. В соседней Бельгии чиновники предложили употребить их в пищу. Но...

Елки можно использовать и после рождественских и новогодних праздников. В Германии во многих местах отслужившее своё на праздниках дерево используют для производства компоста или энергии. В северных федеральных землях елки после праздников применяют для укрепления прибрежной полосы и сдерживания песчаных заносов. Федеральное объединение производителей новогодних елок (BVWE) ежегодно информирует о том, что можно сделать с елкой после праздников. Об этом DW уже подробно рассказывала. Кроме того, ежегодно немцы скармливают елки животным - как тем, что обитают в лесах, так и питомцам зоопарков. Хотя речь в этом случае идет не об отстоявших праздники сухих елях, а о свежих, поступивших прямо от фермера или из магазина - из числа тех, что не удалось продать.

Съешь свою елку: как в Бельгии стартовала и завершилась сомнительная кампания

Каково же было удивление, когда на прошлой неделе в СМИ и социальных сетях распространились рекомендации администрации бельгийскго города Гента, которая стартовала кампанию, призывающую людей перерабатывать свои рождественские елки различными способами, включая употребление в пищу хвойных деревьев. Городская администрация предложила бельгийцам делать масло или варить суп из хвои, богатой витаминами, микроэлементами, эфирными маслами.

Город Гент опубликовал рецепты с хвоей елки, но вскоре изменил свои рекомендации Фото: F. Hecker/blickwinkel/picture alliance

В своей рекомендации Гент ссылался на богатый скандинавский опыт, как было написано на сайте администрации. "В Скандинавии это уже давно делается: вы срываете иголки с веток, опускаете их ненадолго в кипяток, процеживаете через сито и сушите на чистой ткани, - говорится в сообщении городского совета . - Как только хвоя высохнет, из нее можно будет приготовить вкусное еловое масло для хлеба или тостов.

Почему не стоит есть свою елку

Не будем приводить дальнейшие рецепты использования еловой хвои, а сразу скажем, что уже во вторник, 7 января, Федеральное управление по контролю за продуктами питания (FASNK) в Бельгии опубликовало предупреждение о вреде для здоровья от употребления хвои. На этот раз чиновники подчеркнули, что елки не должны попадать в пищевую цепочку, так как большинство деревьев обрабатывается пестицидами в целях защиты от насекомых-вредителей. Кроме того, на деревьях могут быть и другие химикаты. "Потребителям нелегко узнать, были ли рождественские елки обработаны антипиренами, а незнание этого может иметь серьезные, даже фатальные последствия", - говорится в заявлении ведомства. Древесину пропитывают раствором антипирена или наносят на ее поверхность краску в целях избежания возгорания и замедления воспламенения, если дерево окажется в огне.

Что же сделал город Гент? Администрация удалила пост в социальных сетях, рассказывающий о возможностях употребления елки в пищу. А в публикации "Съешь свою елку" на своем сайте Гент изменил заголовок на "Скандинавы едят свои елки". Остается надеяться, что интернет-пользователи найдут не только рецепты, но и предупреждение бельгийского ведомства.