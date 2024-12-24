Эту рождественскую песню немцы поют уже 200 лет!

Рождество в Германии невозможно представить себе без песни "О, елочка!". Хотя в ее основе лежит история, которая не имеет к этому празднику никакого отношения. Как это получилось?

"О, елочка, о, елочка, // Как зелены твои листья. // И летом зеленеет ель. // Зимою тоже - хоть метель! // О, елочка, о, елочка, // Как зелены твои листья" - эти слова знает в Германии каждый. Песенка, восхваляющая елку, которая, в отличие от других деревьев, зеленеет и летом, и зимой, впервые встречается в немецкоязычном сборнике колядок XVI века.

Более современный текст песни "О, елочка!" ("O Tannenbaum") был написан потсдамским педагогом и фольклористом Августом Царнаком (August Zarnack) в 1819 году. Но тогда в ней шла речь отнюдь не о рождественской елке, срубленной и украшенной огоньками в праздничной гостиной. Хвоя вечнозеленого дерева использовалась как символ постоянства и преданности в противовес неверной возлюбленной, чьи фальшивые чувства отражались в ручье и сравнивались с соловьем, улетающим каждую осень.

Учитель придумал рождественский хит

А несколько лет спустя "О, елочка!" приобрела более привычный нам вид и превратилась в рождественский гимн всех немцев. Это произошло в 1824 году, ровно 200 лет назад. Лейпцигский учитель и композитор Эрнст Аншюц (Ernst Anschütz) убрал из текста соловья, ручей и девушку, добавив к первому, уже существовавшему куплету про вечнозеленую елку, второй и третий. Слова в них практически одинаковые, с той лишь разницей, что во втором куплете отмечается, как елочка радует нас не только в рождественское время, а в третьем - что ее убранство учит нас "надежде и постоянству" и "дает утешение и силу во все времена".

Возможно, причина популярности песни кроется в незатейливой, очень простой и запоминающейся мелодии. Она была перенята из студенческой песни XIX века, в которой воспевалось сладкое вино, жаркие поцелуи и прочие прелести жизни. Интересно, что на эту мелодию положена не только "О, елочка!", но и, среди прочего, одна исландская школьная песня, а также бывший гимн американского штата Мэриленд и одна из песен болельщиков лондонского футбольного клуба "Челси".

Песню "О, елочка!" любят не только дети, но и их родители Фото: Lev Dolgachov/Zoonar/picture alliance

Почему ель считается символом Рождества

Впервые ель как символ Рождества встречается в рассказе о миссионерстве святого Бонифация, родившегося в 673 году и прославившегося как "апостол всех немцев". В христианской культуре это дерево с неосыпающейся даже в самые холодные и темные месяцы года хвоей символизирует вечную жизнь и надежду на возрождение. В других странах оно является символом защиты от злых духов и негативной энергии, ассоциируется с удачей и процветанием, внушая своим величием и выносливостью благоговение и почтение.

Существует красивая легенда о том, почему к празднику украшают именно ель. В ней рассказывается, что, когда Иисус Христос родился, подарки принесли ему и деревья: яблоня - сочные яблоки, вишня - ягоды. И только елка не приближалась и тихо плакала, опасаясь уколоть младенца. Но он пожалел ее и украсил игрушками и сладостями - оттого якобы и сегодня так принято делать к Рождеству. И в Германии эту традицию прекрасно дополняет песенка "О, елочка!", любимая не только детьми, но и их родителями, бабушками и дедушками.