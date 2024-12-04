В Мюнхене поставили рождественскую ель из золота

Рождественское дерево в виде пирамиды с двумя тысячами золотых коллекционных монет оценено в пять с небольшим миллионов евро.

На дворе - декабрь, а значит - приближается пора украшать рождественские деревья - пушистые ели, пихты и сосны. Но компания по торговле драгоценными металлами в Мюнхене в этом году приготовила особенную "елочку".

Трехметровое "дерево" в баварской столице представляет собой акриловую пирамиду, на которой размещены филармоникеры - австрийские коллекционные монеты из золота с изображением инструментов, которые использует Венский филармонический оркестр. Макушку венчает монета увеличенного размера. Для создания использовано 2024 монеты общим весом около 63 килограммов, заявил представитель фирмы, установившей "елку" в одном из своих филиалов вместе с Австрийским монетным двором.

Общая стоимость инсталляции составляет 5,3 миллиона евро. Цена зависит от текущего курса цен на золото. Коллекционеров разнообразных диковинок придется разочаровать: дерево не продается.

Каждая монета посвящена Венскому филармоническому оркестру Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Высота инсталляции - около трех метров Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Рождественские ели-"миллионеры"

Нынешняя инсталляция не является рекордсменом по дороговизне. В 2010 году гигантская ель с бриллиантами, жемчугом, изумрудами и другими драгоценными камнями стоимостью 11 миллионов евро, установленная в одном из отелей Абу-Даби, официально стала самой дорогой "елочкой" в мире. Достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Но и это - не предел! В 2019-м украшенная бриллиантами и сапфирами ель в отеле испанской Марбельи оценивалась примерно в 14 миллионов евро.