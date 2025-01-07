Немцам запретят фейерверки на Новый год?

Немецкие полицейские призывают запретить частным лицам запускать фейерверки. "То, что мы пережили в новогоднюю ночь, выходит за всяческие рамки допустимого. Это массовое насилие против наших коллег должно прекратиться. Всем, кто сейчас разводит демагогию: нам необходимо срочное решение, чтобы уже в следующем году не пришлось снова говорить о десятках раненых. Прежде всего речь идет о запрете петард!" - с таким призывом обратился Профсоюз немецких полицейских к федеральному министру внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и Ирис Шпрангер (Iris Spranger), сенатору по внутренним делам Берлина. В прошедшую новогоднюю ночь в нескольких городах, включая Берлин, полицейские, пожарные и спасатели были атакованы фейерверками и петардами. "Этому пора положить конец!" - настаивает профсоюз в своей петиции , переданной в МВД 6 января.

В течении нескольких дней ее подписали более 1,5 миллиона человек. Как отмечают ее авторы, уже много лет разговоры о запрете возникают накануне празднования Нового года и достигают своего апогея 1 января, когда начинают подводиться итоги - однако в остальное время об этом практически не говорят. "Из года в год сотрудники экстренных служб отдают все свои силы, отказываясь от празднования Нового года в ущерб своим семьям, чтобы быть готовыми помочь другим. Они рискуют жизнью и здоровьем, потому что зачастую петарды используются как оружие против них", - отмечается в петиции.

На одной из улиц Берлина. Полицейские призывают запретить петарды, чтобы защитить коллег от обстрелов в новогоднюю ночь Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Во время празднования этого Нового года организованные частными лицами фейерверки нанесли также серьезный ущерб Берлину. В целом по стране из-за пиротехники погибло пять человек, сотни пострадали, были повреждены квартиры, гаражи, мусорные контейнеры и автомобили, нанесен ущерб инфраструктуре. Также в связи с неправомерным использованием петард только в Берлине было арестовано более 300 человек.

Как и в предыдущие годы, были зафиксированы нападения на сотрудников правоохранительных органов, пожарных и работников экстренных служб. В связи со сложившейся ситуацией профсоюз полицейских призывает ввести в Германии запрет на продажу пиротехники тем, кто не связан с этим профессионально.

Канцлер Шольц - против

На предложение немецких полицейских уже отреагировали многие представители общественности и политики. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер высказались против полного запрета пиротехники. В интервью журналу Stern Олаф Шольц заявил, что выступает за принятие надлежащих правил по использованию фейерверков, а также за возможное ужесточение штрафов для нарушителей закона. Но полный запрет кажется ему "странным".

Нэнси Фезер также высказалась против кардинальных мер. Вместо этого она предлагает предоставить местным властям больше возможностей для маневра при создании локальных зон, где было бы разрешено или запрещено применять петарды. "Правильный ответ - это не общенациональный запрет на фейерверки, а более целенаправленные действия властей на местах, - заявила министр в интервью информационному агентству dpa в Берлине. - Цель должна быть такой: разрешить мирные празднования с фейерверками, но предотвратить опасные новогодние эксцессы".

Что говорится в немецком Законе о взрывчатых веществах?

Считается, что традиция встречать Новый год с фейерверком в Европе существует еще со времен германцев - громкий шум и яркие вспышки костров должны были отпугивать злых духов. Для многих немцев это до сих пор является непременным атрибутом встречи нового года.

Пиротехнику в Германии разрешено продавать только в последние дни уходящего года. В некоторых магазинах за несколько часов до открытия выстраиваются очереди Фото: Focke Strangmann/dpa/picture alliance

Согласно закону о взрывчатых веществах, в Германии частным лицам разрешается устраивать фейерверки исключительно 31 декабря и 1 января. Во все остальные дни запускать петарды можно только при наличии специальной лицензии. По подсчетам Объединения пиротехнической индустрии, выручка от продажи петард в этот раз может достичь рекордной суммы в 200 миллионов евро.

Вносить частичные изменения в закон о взрывчатых веществах может само министерство внутренних дел ФРГ - если это небольшие поправки в первом положении закона, где речь идет о продаже и применении пиротехники. Для более существенных реформ, в частности, полного запрета на пиротехнику для частных лиц, необходимо принятие соответствующего решения большинством голосов в бундестаге. Недавно с законодательной инициативой о внесении поправки, дающей местным властям больше возможностей для регулирования использования пиротехники, уже выступила федеральная земля Бремен.

Штраф за использование самодельных и нелегальных пиротехнических средств - до 50 тысяч евро. В эту новогоднюю ночь несколько человек погибли. Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Кроме того, Нэнси Фезер предлагает обсудить новые положения для уголовного законодательства, которые предусматривали бы больший контроль и ответственность для участников всей цепочки производителей фейерверков - от продавцов и перевозчиков до покупателей, а также ужесточение наказания для нарушителей. На сегодняшний день за использование особо опасных и незаконно ввезенных пиротехнических средств в Германии грозит штраф до 50 тысяч евро или тюремное заключение. Также ненадлежащее использование петард, как намеренные атаки на полицейских или пожарных и нанесение ущерба имуществу, является наказуемым правонарушением.

Помимо профсоюза полицейских за отказ от пиротехники в новогоднюю ночь выступают три десятка немецких организаций, объединяющих экологов, зоозащитников и медицинских работников. Отдельную петицию с несколькими сотнями тысяч подписей в МВД передала и природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Такие предложения, как более строгий контроль над импортом пиротехники, не предотвращают страх и панику у птиц и животных, а также горы мусора и завышенный уровень вредной для здоровья и окружающей среды мелкодисперсной пыли, подчеркивают в DUH.

Однако на данный момент маловероятно, что запуск петард для частных лиц в Германии будет полностью запрещен. Помимо требований экологов и полицейских можно услышать и аргументы за сохранение этой немецкой традиции. Один из них - полный запрет коснется и тех, кто обходится с петардами корректно, а это уже будет нарушением конституции ФРГ, гарантирующей свободу личности.