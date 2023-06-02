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ПолитикаВенгрия

Парламент ЕС обеспокоен будущим председательством Венгрии

Евгений Жуков
54 мин. назад

Европарламент призвал страны Евросоюза найти "подходящее решение" из-за ухудшения ситуации с верховенством закона в Венгрии. В противном случае ЕП также может принять соответствующие меры, говорится в резолюции.

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Предвыборный плакат партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапеште
В ходе избирательной кампании премьер Венгрии Виктор Орбан приравнивал гомосексуалов к педофиламФото: Reviczky Zsolt

Европарламент выразил сомнение в том, что Венгрия способна выполнять функции председателя Совета ЕС, которые должны перейти к ней по ротации во второй половине 2024 года. Соответствующая резолюция принята в четверг, 1 июня, подавляющим большинством голосов евродепутатов.

Поскольку в Венгрии участились нарушения фундаментальных прав, а ЕС заморозил миллиарды евро, предназначенные для Будапешта, имеются сомнения в том, что Венгрия сможет взять на себя эту важную задачу, отмечается в документе. "В очередной раз Европарламент единогласно выражает глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации с верховенством закона в Венгрии", - заявила докладчица Гвендолин Дельбос-Корфилд.

За последние годы в Венгрии законы принимались без достаточного парламентского контроля, указывается, в частности, в резолюции. Евродепутаты призвали страны ЕС найти "подходящее решение". В противном случае Европарламент тоже может принять соответствующие меры, говорится в документе.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга раскритиковала этот шаг, указав, что подготовка Будапешта к председательству в ЕС уже идет полным ходом.

В настоящее время Евросоюз блокирует около 30 млрд евро, предназначенных для Венгрии, в том числе 12 млрд евро в виде помощи и льготных кредитов из Европейского фонда восстановления экономики после пандемии. Брюссель обосновывает блокировку тем, что судебные и надзорные органы Венгрии недостаточно независимы для того, чтобы обеспечить правильное использование средств ЕС.

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