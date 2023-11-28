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Европарламент откроет офис в Киеве

Ксения Польская Брюссель
28 ноября 2023 г.

Партнерство между Европарламентом и Верховной радой будет усилено созданием постоянного представительства в Киеве, заявили в парламенте ЕС в день визита в Брюссель спикера Рады Стефанчука.

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Здание Европарламента в Брюсселе
Фото: Daniel Kalker/dpa/picture alliance

Европейский парламент откроет офис в Киеве. Об этом сообщила конференция председателей Европарламента после встречи со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком в Брюсселе во вторник, 28 ноября. Он подписал обновленный меморандум о взаимопонимании между Европарламентом и Радой, что в Евросоюзе назвали важным шагом в укреплении многостороннего партнерства двух законодательных органов, которое в свою очередь является "важнейшим элементом подготовки украинских политических институтов к интеграции в ЕС".

"Это партнерство будет усилено созданием постоянного представительства Европейского парламента в Киеве, развитием и поддержкой наших связей с Верховной радой и украинским народом", - сказано в заявлении.

Конференция председателей - это политический орган Европарламента, отвечающий за отношения с другими институтами Евросоюза, национальными парламентами и странами, не входящими в ЕС. В состав конференции председателей входят спикер Европарламента и главы политических групп.

Страна - кандидат на вступление в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру Европарламента Роберте Метсоле с просьбой создать постоянное представительство в Киеве во время своего визита во Львов 4 марта. В конце апреля этот вопрос вновь поднял Руслан Стефанчук.

Украина - кандидат на вступление в Евросоюз. Еврокомиссия порекомендовала начать с ней переговоры о членстве.

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Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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