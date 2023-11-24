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Украина будет двигаться в ЕС столько, сколько потребуется

Жан Рофе
24 ноября 2023 г.

Вступление в Евросоюз может занять какое-то время, но украинцы терпеливы, заявила DW вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина
Ольга СтефанишинаФото: Helmut Fohringer/APA/AFP/Getty Images

Украина сделает все необходимое, чтобы стать членом Европейского Союза, даже если это займет некоторое время, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью DW в пятницу, 24 ноября.

"Украинцы терпеливы. Мы будем двигаться к ЕС столько, сколько потребуется, но мы не потерпим никаких задержек в этом вопросе", - сказала она во время визита в Берлин для участия в мероприятии Германского общества внешней политики (DGAP), посвященном стратегии Европы в отношении Украины.

О прогрессе Украины со времен Евромайдана

Стефанишина отметила прогресс, которого достигла Украина на пути в ЕС за десять лет с начала Евромайдана. "Мы реформировали нашу страну, мы избавились от постсоветского наследия, мы преобразовали наше законодательство, и сейчас мы находимся на пороге вступления в Европейский Союз и, я надеюсь, в НАТО на днях, но, к сожалению, цена становится только выше", - сказала вице-премьер.

На вопрос о возможном блокировании Венгрией движения Украины в ЕС, Стефанишина заявила, что "вето любой страны будет вето Европейского Союза". "Я уверена, что есть консенсус по всему набору решений, которые находятся на рассмотрении. И ЕС не позволит откладывать свое будущее на потом", - указала она.

Решение Еврокомиссии об Украине в ЕС

Европейская комиссия 8 ноября представила доклад о готовности Украины к переговорам о вступлении в Европейский Союз. В нем рекомендуется инициировать переговорный процесс. Окончательное решение на основе оценки Еврокомиссии должны принять лидеры стран ЕС на саммите, который пройдет в Брюсселе 14 и 15 декабря.

Это решение, как и любое другое, требует единогласной поддержки всех 27 членов Евросоюза. Венгрия критично относится к возможному вступлению Украины в ЕС. Кроме того, она, как и Словакия, блокирует новую 50-миллиардную помощь Евросоюза Киеву.

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