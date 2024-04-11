Европарламент наказал депутата Жданок за переписку с ФСБ

Депутат из Латвии Татьяна Жданок лишена суточных за пять дней в связи с нарушением Кодекса поведения членов Европарламента. Она подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Депутат Европарламента из Латвии Татьяна Жданок, подозреваемая в сотрудничестве с российскими спецслужбами, лишена суточных выплат за пять дней в сумме 1750 евро. Такое решение принято в связи с нарушением Кодекса поведения членов Европейского парламента, сообщили в среду, 10 апреля, издания Delfi и ERR со ссылкой на председателя ЕП Роберту Метсолу.

Кроме того, Жданок, являющаяся членом Европарламента с 2004 года, лишили права представлять ЕП в составе делегаций на любых межинституциональных форумах до конца созыва. Поскольку она не подавала апелляцию, решение является окончательным, указала далее Метсола.

Жданок подозревают в сотрудничестве с ФСБ

Скандал вокруг деятельности 73-летней Татьяны Жданок разгорелся в конце января, когда издание The Insider опубликовало расследование о ее активной переписке с российскими гражданами, предположительно, сотрудниками Федеральной службы безопасности. В числе прочего Жданок направляла им отчеты о своей деятельности, написали авторы расследования, проведенного при участии эстонских, латвийских и шведских журналистов с использованием взломанной электронной переписки. Жданок не отрицала подлинность электронных писем.

После публикации этих сведений Европарламент начал расследовать обвинения в связях с российскими спецслужбами в адрес евродепутата от Латвии. Жданок была исключена из своей политической группы и более не относится ни к какой фракции Европейского парламента. В феврале ЕП принял резолюцию, касающуюся агентов влияния РФ. Кроме того, Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала в рамках уголовного дела расследование предполагаемого сотрудничества депутата Европарламента Татьяны Жданок с российскими спецслужбами.

Следующие выборы в Европарламент пройдут в июне. Татьяна Жданок на них не баллотируется, поскольку лишена этого права Сеймом Латвии, пишет Delfi.